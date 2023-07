Stijović: Rekultivisane površine Rudnika Pljevlja su ekološka učionica

Podgorica, (MINA) – Rekultivisane površine Rudnika uglja Pljevlja su ekološka učionica jer pokazuju kako se nešto što se devastiralo decenijama može popraviti, rekao je savjetnik predsjednika Crne Gore za regionalni razvoj Aleksandar Stijović.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Stijović je prisustvovao otvaranju manifestacije Dani Lavande, koja se u organizaciji Rudnika Pljevlja održava od danas do nedjelje.

“Predivan je osjećaj vidjeti sve ove hektare pod lavandom, jer ova lavanda nije samo cvijeće, ona je pobjeda hrabrosti nad problemom, kome se drugi decenijama nisu usudili suprostaviti. Pobjeda vizije nad gomilanjem problema koji je samo rastao svake godine”, kazao je Stijović.

On je dodao da je to pobjeda koju su odnijeli vrijedni ljudi nad “sprženom zemljom”.

“Jer donedavno ovo je bilo jalovište, sterilno ruglo Pljevalja, odlagalište smeća i ekološka crna tačka ovog grada, a danas je carstvo boja i mirisa”, rekao je Stijović.

On je čestitao direktoru Rudnika uglja Pljevlja Milanu Lekiću, njegovom timu i autorima i konsultantima Rico Training Centra i Instituta za ekonomiku poljoprivrede iz Beograda kao i svim ljudima koji su učestvovali u toj ideji jer su “od jalovišta načinili najljepšu livadu u Crnoj Gori”.

“Ovo je ekološka učionica jer pokazuje kako se nešto što se devastiralo decenijama može popraviti. Ovo je model da i jalovište može biti resurs, da sve može biti resurs kada neko ima viziju i spreman je da ponudi rešenje”, naveo je Stijović.

On je naglasio da će se širenjem plantaža i sadržaja formirati nova turistička ponuda na bazi ljekovitog bilja sa višestrukom namjenom.

Kako je Stijović dodao, time će se podići ukupna turistička ponuda sjeverne Crne Gore, dok će kombinovanje uzgoja ljekovitog bilja i njegove prerade u etarska ulja i estetske i kozmetičke proizvode, otvoriti mogućnost za razvoj novog segmenta u strukturi turističke ponude Pljevalja.

“On je pozvao da se nastavi sa aktivnostima koje su društveno, socijalno i ekološki korisne, i istakao da iz institucije predsjednika države neće izostati podrška za održive i ekološke projekte koji će Crnu Goru učiniti čistijim, zdravijim i ljepšim mjestom za život”, zaključuje se u saopštenju.

