Šteta u Luci Bar procijenjena na oko 35 miliona EUR

Podgorica, (MINA) – U Luci Bar je tokom nevremena prije dva dana, prema preliminarnim informacijama, nastala šteta od 35 miliona EUR, saopštili su iz Vlade i dodali da kompanija sopstvenim resursima ne može da prevaziđe nastalu situaciju, već da joj je neophodna finansijka pomoć.

Vlada je danas na sjednici usvojila Informaciju o šteti na lučkom području Luke Bar usljed elementarne nepogode.

U informaciji se navodi da je elementarna nepogoda, izazvana orkanskim vjetrom, izazvala značajnu štetu na lučkoj suprastrukturi u vlasništvu Luke Bar.

Iz Vlade su saopštili da je u izvještaju Luke Bar konstatovano da su tokom nevremena srušena tri pretovarna mosta, Ceretti e Tanfani, pojedinačne nosivosti 12 tona.

Kako su dodali, konstrukcije tih kranova su potpuno degradirane i sada nemaju upotrebnu vrijednost za proces pretovara.

Iz Vlade su kazali da je u izvještaju Luke Bar konstatovano da je srušen utovarni toranj za žitarice, kapaciteta 300 t/h, čija konstrukcija je potpuno degradirana i sada nema upotrebnu vrijednost za proces pretovara.

U izvještaju kompanije je konstatovano da su oštećeni usipni koševi za suve rasute terete, transportna traka za žitarice, material handler koji se koristi za pretovarne operacije na relacijama otvoreni vagon – skladište i obrnuto.

„Kada se ima u vidu šteta, direktne negativne posljedice u domenu mogućnosti odgovora na već ugovorene obaveze prema korisnicima usluga luke Bar se ogledaju u nemogućnosti istovara boksita iz vagona, primjenom optimalnih tehnologija pretovara“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se negativne posljedice ogledaju u kašnjenju u prihvatu brodova za otpremu koncentrata bakra boksita, otpadnog željeza, aluminijumskih blokova, kao i nemogućnosti otpreme brodom žitarica koje su uskladištene u silosu za žitarice.

„Prema trenutno raspoloživim preliminarnim informacijama, Luka Bar navodi da su procijenjeni troškovi nabavke tih sredstava oko 35 miliona EUR“, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su rekli da je evidentno da Luka Bar sopstvenim resursima ne može da prevaziđe nastalu situaciju.

Navodi se da je neophodna pomoć Vlade, kako kroz odgovarajuće forme finansiranja urgetnih nabavki, tako i kroz omogućavanje pojednostavljenja administrativnih procedura kako bi se sve što je nužno obavilo u što kraćim rokovima.

„Tim povodom, Vlada je zadužila Ministarstvo saobraćaja i pomorstva da u saradnji sa Ministarstvom finansija i Lukom Bar hitno sagledaju sve moguće modalitete kojima se može obezbijediti finansijska podrška namijenjena hitnoj sanaciji uništene lučke suprastrukture“, kaže se u saopštenju.

Vlada je donijela odluku o izmjeni odluke o utvrđivanju osnovne i doplatne liste ljekova.

„Važećom odlukom propisano je da primjenu ljekova Bonviva, rastvor za injekciju 3mg/ml, Alvodronic, rastvor za injekciju 3mg/3ml i Prolia, rastvor za injekciju 60mg/ml, u terapiji osteoporoze odobrava Konzilijum reumatologa Kliničkog centra“, rekli su iz Vlade.

Kako su kazali, izmjenom odluke omogućuje se njihova primjena na osnovu izvještaja ljekara specijaliste reumatologije, odnosno endokrinologije.

„Uzimajući u obzir da se lijek primjenjuje u bolničkim uslovima, tom izmjenom obezbijediće se brža i efikasnija primjena ljekova, jer pacijenti neće prolaziti proceduru odobravanja preko konzilijuma koja zahtijeva određeno vrijeme, a samim tim i odlaže primjenu lijeka“, naveli su iz Vlade.

