Stanić: Umjesto ćiriličnih Škoda trebalo nabaviti stacionarne sisteme

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je, umjesto nabavke policijskih automobila marke Škoda, trebalo nabaviti stacionarne radarske sisteme i time smanjiti potrebu za policajcima i službenim vozilima, kazao je predsjednik Glavnog odbora Socijaldemokratske partije Mirko Stanić.

On je rekao da je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović “reformu” policije krenuo promjenom pisma na policijskim vozilima.

„Ako je neko mislio da ide u pravcu desetina turističkih zemalja koje, pored svog pisma, stavljaju natpis “Police” na engleskom, grdno se prevario. Potrebna je ćirilica “da bi policija bila bliža građanima”, kako napisa ministar“, naveo je Stanić.

On je kazao da već osam godina traže da se uvedu stacionarni radarski sistemi na desetinama lokacija na kojima svakog dana gine crnogorska mladost.

Kako je rekao Stanić, već osam godina razne Vlade, ministri, uključujući Šaranovića, kao i direktori policije obećavaju da će se oprema kupiti i instalirati.

On je naveo da za to vrijeme skoro da nema dana da neko ne izgubi život na cesti, ali da je za Šaranovića bilo bitno da nove Škode iz Čačka budu na ćirilici.

„Kao neko ko dolazi iz grada prve štampane ćirilične knjige na Balkanu gotovo je nemoguće da budem protiv ćirilice i njene upotrebe“, kazao je Stanić.

On je rekao da je, međutim, veoma čvrsto protiv zloupotrebe ćirilice i politike koja tu zloupotrebu sprovodi.

Kako je naveo Stanić, dok sud periodično vraća Zorana Brđanina na čelo policije, Šaranović podnosi prijave protiv Vlade u kojoj sjedi, rat klanova bjesni, a mladi ginu na ulicama, “najbitnije” je bilo na kojem je pismu napisano “policija”.

„Umjesto nabavke Škoda, trebalo je nabaviti stacionarne sisteme i time smanjiti potrebu i za policajcima i službenim vozilima“, kazao je Stanić.

Prema njegovim riječima, tih 2,2 miliona EUR ulaganja bi sigurno spasile desetine života.

“A pri tome bi uštedjele ogroman novaca za funkcionisanje same policije, dok bi se kažnjavanjem bahatih vozača taj iznos višestruko vratio”, dodao je Stanić.

