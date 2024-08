Stanić: Nadležni da ispitaju kako se uz račun za struju dijele flajeri PES-a

Podgorica, (MINA) – Predstavnik Evropskog saveza i funkcioner Socijaldemokratske partije Mirko Stanić pozvao je nadležne državne organe da ispitaju kako se moglo desiti da se građanima uz račun za struju dijeli i predizborni program partije na vlasti.

Stanić je u saopštenju naveo da se „Vučićeva škola prodaje magle“ kroz djelovanje Pokreta Evropa sad (PES) seli u Crnu Goru.

„Građani sa zebnjom čekaju da vide što je danas poskupjelo, dok im veseli Milojko (Spajić) sa bilborda poručuje da nikad nijesu živjeli bolje. Sad se sa bilborda spustio i do vrata svakog od nas, jer uvijek agilna Pošta građanima uz račun za struju dijeli i političke bajke Spajića“, kazao je Stanić.

Zbog toga, kako je naveo, evropski savez poziva nadležne državne organe da u hitnom roku ispitaju sve detalje „ove skandalozne rabote“, od cijene do ugovora i odluke Pošte.

„Jer je Pošta državna kompanija, a PES se finansira iz budžeta Crne Gore (valjda?), tako da se i u jednom i u drugom slučaju radi u o javnom novcu“, dodao je Stanić.

Prema njegovim riječima, potpuno je ispravno što program PES dolazi baš uz račune.

„Nema primjerenije stvari od te. Od kad su došli na vlast poskupjelo je baš sve, a račun, inflacija, poskupljenje, akcize, porezi, povećanje, prirezi, dažbine su postale najčešće riječi“, rekao je Stanić.

Kako je kazao, PES nije u stanju da dovede makar jednog investitora, nema nijedne nove fabrike, turistička sezona će biti katastrofalna, „ali građani ne brinite – evo vam flajer“.

„Pravu ocjenu svoje vlasti će družina, koje je svakim jutrom sve manje, vidjeti na prvim narednim izborima“, smatra Stanić.

Tamo će im, kako je naveo, građani dati ocjenu za bahatost, pad standarda i cijene kao u Švedskoj.

„Do tada, pozivamo nadležne državne organe da ispitaju kako se moglo desiti da se građanima uz račun za struju daje i predizborni program partije na vlasti. Jer nećemo od Crne Gore praviti Vučićevu Srbiju“, poručio je Stanić.

