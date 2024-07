Štajnmajer čestitao Milatoviću Dan državnosti

Podgorica, (MINA) – Crna Gora na putu ka Evropskoj uniji (EU) mora da pokaže vizionarstvo, istrajnost i hrabrost za donošenje teških političkih odluka, poručio je predsjednik Njemačke Frank Valter Štajnmajer u čestitki crnogorskom kolegi Jakovu Milatoviću povodom 13. jula, Dana državnosti.

On je, kako je saopšteno iz kabineta Milatovića, u čestitki naveo da će Njemačka kao prijatelj i partner i ubuduće pružati podršku Crnoj Gori.

“Ujedno Vam želim čestitati prvu godišnjicu od stupanja na funkciju predsjednika, i da izrazim svoje iskreno zadovoljstvo zbog dugogodišnjeg prijateljstva koje postoji između Crne Gore i Njemačke“, napisao je Štajnmajer.

Prema njegovim riječima, Crna Gora je tokom prethodnih mjeseci ostvarila izvjesni napredak na putu ka EU.

„U to spada, prije svega, uspješna implementacija važnih reformi u oblasti vladavine prava i pravosuđa, kao i održavanje dvije međuvladine konferencije od početka ove godine“, kazao je Štajnmajer.

Ti koraci su, kako je rekao, potvrda odlučnosti Crne Gore da svoju budućnost vidi u članstvu u EU.

„Na tom putu ka EU Crna Gora mora i nadalje da pokaže vizionarstvo, istrajnost, a ponekad i hrabrost za donošenje teških političkih odluka. Moji susreti s Vama i mnogim Vašim sunarodnicima mi ulivaju optimizam da ćete biti na nivou tih izazova”, naveo je Štajnmajer.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS