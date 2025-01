SPUCG osudio targetiranje i napade na studente

Podgorica, (MINA) – Studentski parlament Univerziteta Crne Gore (SPUCG) osudio je sve oblike targetiranja i napada političara i drugih društvenih aktera na studente.

Iz SPUCG su poručili da su neprihvatljivi pokušaji diskreditacije ili zastrašivanja studenata, koji koriste svoje pravo na slobodno izražavanje i mirno okupljanje.

Oni su naveli da studenti, kao i svi građani, imaju ustavno pravo da javno izraze nezadovoljstvo i organizuju se u cilju ostvarivanja legitimnih ciljeva, posebno kada je riječ o rješavanju društvenih problema.

„U tom kontekstu, pružamo punu podršku inicijativama koje teže unapređenju našeg društva kroz mirne i demokratske metode“, poručili su iz SPUCG.

Oni su osudili i medijske napade na studente, uključujući neosnovane optužbe i teške riječi izrečene bez ikakvih dokaza.

Prema njihovim riječima, takvi postupci ne doprinose konstruktivnom dijalogu i samo dodatno polarizuju društvo, a što se mora izbjeći po svaku cijenu.

Taj stav, kako su rekli iz SPUCG, posebno se odnosi na nedavne napade na članove neformalne grupe studenata “Kamo śjutra?”, koji su organizovali proteste u Crnoj Gori.

Kako su naveli, umjesto da se bave suštinskim pitanjima koja su studenti pokrenuli, određeni politički akteri su se odlučili za napade na ličnost i integritet studenata.

Iz SPUCG su istakli da je to krajnje neprimjereno.

“Sa druge strane, želimo i da osudimo svaku vrstu zloupotrebe studentskog djelovanja od političkih subjekata, a posebno onu koja za cilj ima sakupljanje jeftinih političih poena i ispunjavanja sebičnih interesa pojedinih grupa i pojedinaca“, kaže se u saopštenju.

Studentski protesti, kako su rekli iz SPUCG, treba da budu platforma za iskazivanje solidarnosti i zajedničkog nastojanja ka pronalaženju rješenja za goruće društvene probleme.

„Odnosno, njihovo ishodište treba da podrazumijeva konkretne društvene promjene za opšte dobro, a ne doprinos političkim agendama ili interesnim grupama, u šta pojedine grupacije, u koje ne ubrajamo studente, žele da ih pretvore“, kaže se u saopštenju.

Iz SPUCG pozvali su sve društvene aktere, uključujući političare i medije, da se uzdrže od daljih napada na studente i da, umjesto toga, podrže mlade ljude u njihovim nastojanjima da doprinesu pozitivnim promjenama u društvu.

„Samo kroz konstruktivan dijalog i međusobno poštovanje možemo graditi bolju budućnost za sve“, poručili su iz krovne studentske organizacije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS