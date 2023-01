Sporazum za unapređenje kvaliteta stručnog obrazovanja

Podgorica, (MINA) – Predstavnici Ministarstva prosvjete, Elektroprivrede (EPCG) i Crnogorskog elektrodistributivnog sistems (CEDIS) potpisali su danas Sporazum o saradnji koji će, kako je saopšteno, doprinijeti unapređenju kvaliteta stručnog obrazovanja iz elektrotehnike i energetike.

Sporazum su potpisali ministar Miomir Vojinović I izvršni direktori EPCG-a i CEDIS-a Nikola Rovčanin i Vladimir Čađenović.

Vojinović je nakon potpisivanja Sporazuma ocijenio da je to projekat koji je veoma bitan za državu.

“Siguran sam da će Ministarstvo prosvjete, preko svog centra za Stručno obrazovanje i sa preko vaših predstavnika, raditi na formiranju izuzetno stručnog kadra za potrebe EPCG”, saopštio je Vojinović.

On smatra da je potpisivanje Sporazuma značajan korak jer će biti omogućeno zapošljavanje srednjeg stručnog kadra.

“Sigran sam da će se ova vrsta saradnje produbiti na pravi način u korist svih građana, kako škola i učenika tako i države”, saopštio je Vojinović.

Čađenović je rekao da je sporazum važan za tu energetsku kompaniju, EPCG, Ministarstvo prosvjete ali i cijelo društvo.

On je kazao da je CEDIS stavio sve svoje kapacitete na raspolaganje, kako bi se obučile osobe koja će u budućnosti u energetskim kompanijama donositi izuzetne rezultate za cjelokupno društvo.

“I od ranije imamo dobru saradnju sa ustanovama čiji je resor Ministarstvo prosvjete i gledamo da na svaki način pomognemo razvoj obrazovnog sistema u Crnoj Gori. Samo stručnost, znanje i dobra energija u energetskim kompanijama znače i stabilno društvo u cjelini”, rekao je Čađenović.

Rovčanin je ocijenio da će Sporazumom biti napravljen veliki pomak u obrazovnom sektoru.

“Prije svega kada je u pitanju njegovo prilagođavanje stvarnosti, energetskoj stvarnosti i onome što se zove energetska tranzicija i u onom pravcu u kojem nastupa država prema obnovljivim izvorima energije”, saopštio je Rovčanin.

On je kazao da je Crna Gora postala predvodnica i motorna snaga privrede u smislu razvoja energetskog sektora.

Za to je, kako je Rovčanin dodao, potrebno znanje, kadrovi, i veoma je važno da obrazovni sistem i tržište rada budu prilagođeni na tom planu.

“To je jedan dio ovog sporazuma, drugi dio je kompletna podrška energetskog sistema, saradnja sa Ministarstvom prosvjete u razvoju novih tehnologija i ideja. Pominjali smo projekat koji je veoma važan, stvaranje prvih pametnih učionica u Crnoj Gori”, pojasnio je Rovčanin.

On je ocijenio da će ta saradnja biti na dobrobit građana, države i cjelokupnog energetskog sistema

Kako je saopštio, energetskom sistemu potrebna je nova radna snaga, znanje ali i prilagođavanje obrazovnog sistema potrebama stvarnosti Crne Gore.

“Definitivno, energetika je oblast koja vrlo brzo ovu državu može da podigne u svakom smislu, da poveća bruto domaći proizvod, smanji izvoznu zavisnost i da ekonomski efekti budu ravnomjerno raspoređeni na sve činioce našeg društva”, zaključio je Rovčanin.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS