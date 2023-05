Spajić: Ubijeđen sam da ćemo 11. juna slaviti

Podgorica, (MINA) – Predstavnici Pokreta Evropa sad (PES) predali su Državnoj izbornoj komisiji listu za učešće na vanrednim parlamentarnim izborima, čiji je nosilac lider PES-a Milojko Spajić.

Spajić je, nakon predaje liste, novinarima rekao da je ubijeđen da će 11. juna slaviti i da će formirati stabilnu vladu, koja će da vodi državu ka Evropskoj uniji i koja će se brinuti o standardu građana.

“Mislimo da je sada najbitnije okrenuti se prema minimalnoj zaradi od 700 EUR, prosječnoj zaradi od hiljadu EUR, minimalnoj penziji od 450 EUR i punoj zaposlenosti za sve naše građane”, kazao je Spajić.

