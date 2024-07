Spajić: Tekovine 13. jula najbolji orjentir u nastupajućim vremenima

Podgorica, (MINA) – Tekovine 13. jula najbolji su orjentir društvu u nastupajućim vremenima i novim okolnostima, ocijenio je predsjednik Vlade Milojko Spajić.

On je čestitao svim crnogorskim građanima 13. jul, Dan državnosti, podjećajući da se ove godina navršava 146 godina od priznanja nezavisnosti Crne Gore na Berlinskom kongresu i 83 godine od nacionalnog ustanka u Drugom svjetskom ratu.

„Za jednu državu, gotovo da ne može biti značajnijih događaja”, ocijenio je Spajić.

Kako je istakao, društvo koje u kolektivnom sjećanju nosi tako nepobitne istorijske činjenice, ne može imati bolje orjentire u nastupajućim vremenima i novim okolnostima.

„Dva trajno obavezujuća datuma, prirodno nas upućuju na pripadnost zajednici koja je uspostavljena na vrijednostima slobodarstva, antifašizma, kosmopolitizma i ekonomskog progresa”, naveo je Spajić.

Kako se ističe u čestitki, poslednjim pozitivnim izvještajem koji je Crna Gora zavrijedila na Međuvladinoj konferenciji u Briselu, potvrdilo se “da smo čvrsto na tragu istorijskog i strateškog usmjerenja ka Evropi kao Uniji univerzalnih vrijednosti, najviših principa i najzahtjevnijih standarda”.

„Sa zajedničkom vizijom evropske budućnosti i sa punim poštovanjem prema precima, čijim putem uzvišenosti nije lako, ali nam jeste na ponos ići, još jednom, srećan Dan državnosti. Da je vječna Crna Gora”, zaključuje se u čestitki Spajića.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS