Spajić pročitao samo predlog sastava vlade, burna reakcija opozicije

Podgorica, (MINA) – Mandatar za sastav nove vlade Milojko Spajić je, na početku večerašnje sjednice Skupštine, pročitao samo nekoliko uvodnih rečenica iz ekspozea i predlog sastava nove vlade, što je izazvalo burnu reakciju opozicionih poslanika koji su ocijenili da je to neozbiljno.

Spajić je kazao da su poslanici već upoznati sa ekspozeom koji je ranije dostavio Skupštini.

Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Danijel Živković kazao je da možda neko Skupštinu shvata kao dječiju igru, ali da ona to nije.

„Znam da u ove sate prije svega pokretati priču o izboru vlade i o onome o čemu mandatar treba da govori, da o tome pričamo u pola 12, pitam se ima li bilo kakve svijesti odgovornosti. Postavljam pitanje za sve vas koji sjedite ovdje je li ovo u redu“, naveo je Živković.

On je upitao da li je u redu da mandatar samo pročita sastav vlade bez ekspozea, bez onog što planira da uradi.

„Ima li kod vas osjećaja odovornosit za ovo što trenutno radite ili želite da se šalite sa nama, da večeras napravimo opstrukciju da vladu ne izglasate? Ako vam je to cilj, imaćete to do kraja i noćas vladu nećete izglasati“, istakao je Živković.

Poslanik Građanskog pokreta URA Miloš Kontar rekao da je za to da se vlada izabere večeras da ne bi bilo priče da bilo ko pravi opstrukcije.

„Ali dajte pokažite bar malo elementarog poštovanja prema Skupštini. Mislim da se još nije desilo da mandatar nije pročitao ekspoze“, naveo je Konatar.

Poslanik Socijaldemokrata Boris Mugoša predložio je Spajiću da predstavi ekspoze, ističuči da građane najmanje interesuje ko su ministri, ali da ih interesuje koji je program rada vlade u narednom periodu.

Poslanik Bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović kazao je da je Spajić prekršio Ustav, jer je dužan da u Skupštini iznese svoj program.

Spajić je, nakon reakcije opozicionih poslanika, rekao da mu je drago da su večeras ogoljene njihove namjere.

„Naša ispružena ruka, da vam izađemo u susret u želji da odgodimo popis da bi ispunili sve vaše zahtjeve, vama ne ide na ruku. Vama ide u ruku da se popis ne odgodi, da propadne, i da idemo u sunovrat svih mogućih procesa“, kazao je Spajić.

On je rekao da je to pogrešna poruka, a da je njegova „intencija čista“.

„Ja sam samo želio da ovaj proces učinimo mnogo manje mučnim nego što vi pokušavate da ga napravite“, istakao je Spajić.

Kako je kazao, ekspoze je javan već par dana, više pusta predstavljen u javnosti i svako ko je želio mogao je da ga pročita.

„Mislim da je to potpuno poštovanje jedne institucije, vremena i energije ljudi i nešto o čemu ćete morati da vodite računa u budućnosti, jer građanima je puna kapa praznih priča. Građani hoće rezultate, a ne žele da slušaju da mlatite praznu priču, kako ste radili čitav dan“, rekao je Spajić.

On je kazao da će vlada već preksjutra primiti opoziciju i saslušati sve konstruktivne savjete koje imaju da predlože.

Spajić je podsjetio da sjutra ima sastanak sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen koja dolazi u zvaničnu posjetu Crnoj Gori.

„Vi želite da napravite opstrukciju i cirkus od svega toga, ja ne. Ja želim da imamo Vladu u punom kapacitetu koja će dočekati našeg najbitnijeg spoljnopolitičkog partnera“, dodao je Spajić.

