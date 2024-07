Spajić predvodi delegaciju Crne Gore na NATO samitu u Vašingtonu

Podgorica, (MINA) – Premijer Milojko Spajić predvodi delegaciju Crne Gore na sastanku šefova država i vlada NATO članica, koji će biti održan od danas do četvrtka u Vašingtonu.

U sastavu delegacije Crne Gore, između ostalih, biće i ministri vanjskih poslova i odbrane, Filip Ivanović i Dragan Krapović.

Iz Vlade su naveli da je, osim šefova država i vlada NATO članica, na samitu predviđeno učešće i zvaničnika partnerskih država.

„Samit u Vašingtonu ima poseban značaj, jer će se njime obilježiti važan jubilej – 75 godina od osnivanja najmoćnijeg vojno-političkog saveza i biće prilika da saveznice još jednom pokažu jedinstvo i solidarnost u odbrani slobode i demokratije“, piše u platformi za učešće delegacije Crne Gore na sastanku.

Navodi se da će saveznici na ovogodišnjem samitu razgovarati o transatlantskoj bezbjednosti u novom geopolitičkom okruženju, kao i da će razmotriti trenutnu situaciju i izazove s kojima se saveznice i Alijansa suočavaju, kao i sljedeće korake koje treba preduzeti.

„Samit će biti prilika i za sagledavanje ostvarenih rezultata u ključnom trenutku za evropsku i evroatlantsku bezbjednost i stabilnost, tako da će glavne teme na agendi biti odvraćanje i odbrana, nastavak podrške Ukrajini, izazovi iz svih strateških pravaca, jačanje globalnih partnerstava, posebno sa indo-pacifičkim partnerima i Evropskom unijom (EU)“, rekli su iz Vlade.

Pored lidera 32 članice, samitu će prisustvovati i čelnici Ukrajine, Australije, Japana, Novog Zelanda i Južne Koreje.

Glavna tačka dnevnog reda samita biće podrška Ukrajini.

Zemlje članice će nakon pregovora održanih u okviru samita objaviti novi paket pomoći Ukrajini.

Članice NATO-a, od početka rata, Ukrajini svake godine daju približno 40 milijardi EUR pomoći.

Očekuje se da će se i na ovom samita članice dogovoriti o nastavku te podrške.

