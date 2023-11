Spajić: Predložiću odgađanje popisa za 3. decembar

Podgorica, (MINA) – Premijer Milojko Spajić kazao je da će skupštinskoj većini predložiti odgađanje popisa stanovništva za 3. decembar.

On je to saopštio na današnjoj konferenciji za novinare tokom zvanične posjete Opštini Bar.

Spajić je rekao da će to predložiti, jer je to jedini rok koji neće zahtijevati dodatne troškove iz budžeta, prenosi Portal Vijesti.

On je poručio da bi preko toga svaki sat koštao državu milione, i da to neće dozvoliti.

“Ako ne pristanu, popis počinje sjutra”, kazao je Spajić.

