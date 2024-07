Spajić o rezolucijama: Odluke donosimo samostalno i principijelno

Podgorica, (MINA) – Crna Gora sve odluke, pa i one za Srebrenicu, Jasenovac, Mathauzen i Dahau, donosi kao nezavisna zemlja, koja je principijelno odlučivala na takve teme iz prošlosti, poručio je premijer Milojko Spajić.

On je, na mreži X, naveo da je tokom Samita lidera Zapadnog Balkana, predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću prenio da će Crna Gora biti principijelna i u osudi svakog zločina i da će sve rezolucije, koje su fokusirane na odavanje pijeteta žrtvama, a ne na osude, istorijske okolnosti, geopolitiku, biti podržane, a da druge teme treba ostaviti istoričarima da objektivno istraže okolnosti.

Spajić je istakao da su Crnoj Gori jako bitni bilateralni odnosi sa svim susjedima i da je važno da se sva potencijalno otvorena pitanja riješe do kraja.

“Partneri će vas dugoročno više poštovati ako ste predvidivi i ako znaju da ćete se do kraja držati istog aršina za sve. Crna Gora je jedna od rijetkih zemalja sa principijelnim stavom i od njega neće odstupiti”, naveo je Spajić.

On je kazao i da “rezolucije i prošlost nijesu naš fokus” te da ih, kako je kazao, treba ostaviti u sjenci napretka Crne Gore na planu ekonomije, vladavine prava i evropske integracije.

“Umjesto uljepšavanja prošlosti – bavimo se ljepšom budućnosti”, poručio je Spajić.

