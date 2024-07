Spajić: Nijesam ni razmišljao o razrješenjima Bečića i Mandića

Podgorica, (MINA) – Premijer Milojko Spajić saopštio je da nije ni razmišljao o predlozima za razrješenje potpredsjednika Vlade Alekse Bečića i predsjednika Skupštine Andrije Mandića, nakon što su proglašeni za nepoželjne osobe u Hrvatskoj.

Spajić je to rekao odgovarajući na pitanje poslanika Demokratske partije socijalista (DPS) Nikole Rakočevića da li će Pokret Evropa sad (PES) pokrenuti inicijativu za razrješenje Mandića i da li će on pokrenuti smjenu Bečića.

Vladina Služba za odnose sa javnošću poslala je medijima odgovore Spajića na pitanja poslanika, iako Premijerski sat danas nije održan.

“Pred ovom parlamentarnom većinom stoji mnogo izazova koji će se savladavati u interesu građanki i građana Crne Gore a koji će, u svakom trenutku, biti usmjereni na evropsku integraciju i bolji životni standard”, kazao je Spajić.

On je rekao da, ako bilo koji činilac u dijelu svojih nadležnosti ne bude doprinosi tim ciljevima, “ne samo da možemo govoriti o razrješenjima nego i o samim izborima”.

“Ipak, siguran sam da do toga neće skoro doći – a da će do tada Crna Gora biti najmanje pred samim vratima Evropske unije (EU)”, rekao je Spajić.

Komentarišući odluku Hrvatske prema koalicionim partnerima PES-a, Spajić je rekao da poštujući suvernitet Hrvatske “neću sebi dati za pravo da iste komentarišem”.

“Može nam biti manje ili više pravo, ali odluke nezavisnih država se moraju poštovati”, kazao je Spajić.

On je poručio da će bez obzira na stavove hrvatskih vlasti po tom ili drugim pitanjima, Crna Gora uvijek ostati pouzdan susjed i lojalan saveznik sa iskrenom željom da u bliskoj budućnosti dijeli evropsku zbilju sa svojim najbližim susjedom.

Odgovarajući na pitanje Rakočevića da li koalicija u Skupštini i Vlada koju predvodi, mogu uvesti državu u EU, Spajić je kazao da ne da to misli već je sasvim siguran u to.

On je podsjetio na to da je parlamentarna većina i prije rekonstrukcije Vlade uspjela da proces evropske integracije pokrene iz višegodišnjeg zaostajanja.

“Rezultatima koje smo postigli nezaustavljivo smo pokrenuli integracioni točak koji nas je doveo u završnu fazu pregovaračkog procesa”, kazao je Spajić.

On je dodao da je to sve učinjeno za sedam mjeseci.

“Tokom kojih su se brojni politički akteri umjesto da doprinose procesima, trudili da domaćoj i međunarodnoj javnosti objasne kako to neće biti moguće”, naveo je Spajić.

On je rekao da nikad nije bio siguriniji u to da aktuelna većina, ojačana Bošnjačkom strankom, može uvesti Crnu Goru u EU.

“A to pokazuju i mandati – koji neumoljivo predstavljaju dvotrećinsku većinu neophodnu za sve ključne reformske procese u evropskoj agenda”, rekao je Spajić.

On je rekao da Crna Gora, sa nikada snažnijom parlamentarnom podrškom, okupljeni oko istih ciljeva – evropske integracije, vladavine prava i ekonomskog razvoja, nezadrživo napreduje ka punopravnom članstvu.

Spajić je, odgovarajući na pitanje poslanika Socijaldemokrata Branislav Nenezić, da li će pokrenuti smjenu Bečića, odgovorio da za sada, nema ni najmanju naznaku da potpredsjednik Vlade predstavlja bilo kakvu vrstu formalne prepreke evropskoj perspektivi Crne Gore.

„Isto tako, siguran sam da bi u suprotnom – i sam našao adekvatnu mjeru odgovornosti“, rekao je Spajić.

On je naveo da u kontekstu ispunjavanja obaveza iz evropske agende, a koje se odnose na resore kojima rukovodi Bečić, Crna Gora bilježi veoma dobre rezultate što govori u prilog njegovoj posvećenosti evropskoj budućnosti državi.

„Stoga, neću predložiti razrješenje potpredsjednika Vlade za bezbjednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku, Bečića jer kao što sam kazao rezultati rada resora su brojni“, kazao je Spajić.

On je rekao da uz snažan doprinos dinamiziranju evropskog puta Crne Gore, posebno ističe Bečićeve rezultate kao potpredsjednika Vlade za bezbjednost i koordinatora organa obavještajno-bezbjednosnog sektora.

„A cjelokupna javnost svjedoči istorijskim rezultatima koji se postižu na polju borbe protiv kriminala i korupcije zahvaljujući odličnoj saradnji i izuzetnom instutucionalnom povjerenju između bezbjednosnog sektora, tužilaštva i naših međunarodnih partnera“, rekao je Spajić.

On je naveo da je zbog tih postignuća, Bečića, resorne ministre i druge kolege, u više navrata javno pohvalio.

„Rezultati koje bezbjednosni sektor ostvaruje pod njegovim rukovodstvom jasno pokazuju snagu i odlučnost države da se suprotstavi svim oblicima kriminala i nezakonitih aktivnosti“, rekao je Spajić.

On je dodao da ti uspjesi nijesu samo odraz profesionalizma i stručnosti i posvećenosti očuvanju vladavine prava i zaštiti interesa građana Crne Gore.

„Dodatno, o međunarodnom ugledu gospodina Bečića, i za vrijeme obavljanja aktuelne i prethodnih funkcija poslanika i predsjednika Skupštine, već su toliko pozitivnog rekli brojni međunarodni zvaničnici, da nije potrebno ponavljati, a kome je potrebno uvijek se može podsjetiti“, naveo je Spajić.

On je rekao da što se tiče konkretne aktuelnosti, nije evidentirao bilo koji vid djelovanja ili javni istup Bečića koji bi išao u pravcu narušavanja dobrosudsjeskih odnosa sa bilo kime, uključujući i Hrvatsku.

„Dok god Bečić svojim djelima snažno podržava evropski i evrotalantski put Crne Gore, dalje poboljšanje životnog standarda građana, jačanje institucija, borbu protiv kriminala i korupcije, kao i proces pomirenja, odnosno jačanja građanskog karaktera našeg druuštva – imaće moje puno povjerenje“, rekao je Spajić.

On je na pitanje poslanica Posebnog kluba Jevrosime Pejović, o suštinskim razlikama u portfoliju potpredsjednika vlade za vanjske i evropske poslove i međunarodne odnose koji pokriva i poziciju ministra vanjskih poslova, kazao da je ministru vanjskih poslova programom rada Vlade definisan broj odlaznih i dolaznih posjeta.

“A da je procjena da bi potpredsjednik za vanjske i evropske poslove bio snažna podrška u temeljnoj realizaciji agende i ispunjavanju obaveza, kroz praćenje rada i izvršavanje obaveza koje dva ministarstva imaju u sprovođenju vanjske politike i procesu pridruživanja EU”, dodao je Spajić.

On je rekao da će potpredsjednik za vanjske i evropske poslove, uz ministarku evropskih poslova, koordinirati promociju aktivnosti u pristupanju EU.

Prema riječima Spajića, intenzivirane diplomatske aktivnosti u okviru evroatlanske agende susjeda Crne Gore, njihovo članstvo u međunarodnim organizacijama, zahtijevaju dužnu pažnju Crne Gore kao odgovornog susjeda.

„Pa je dodatnu pažnju potrebno usmjeriti na dobrosusjedsku i regionalnu saradnju i pružanje podrške koju Crna Gora može da pruži u svojstvu kredibilne članice NATO-a i frontrunnera na putu evropske integracije”, dodao je Spajić.

On je rekao da, sa druge strane, šef diplomatije i potpredsjednik za međunarodne odnose, u svojoj redovnoj agendi i u djelokrugu rada pored predstavljanja Crne Gore u odnosima sa drugim državama, vrši poslove koji se odnose na predstavljanje države i u međunarodnim organizacijama i institucijama i njhovim predstavništvima u Crnoj Gori.

Spajić je kazao da je šef diplomatije i potpredsjednik za međunarodne odnose zadužen i za odnose sa dijasporom i iseljenicima kao i politikama koje se tiču mjesta Crne Gore u globalnom kontekstu savremenog svijeta i međunarodnih odnosa.

“Za realizaciju naših strateških vanjskopolitičkih prioriteta, EU integracija, regionalna stabilnost, NATO članstvo i multilateraliza, potrebno je sinergijsko intezivno djelovanje što više aktera u Vladi”, rekao je Spajić.

On je kazao da Crnoj Gori predstoji i predsjedavanje Savjetom Evrope 2026-2027, i da osim toga država ima kandidaturu za nestalnu članicu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija za isti period.

To, kako je dodao Spajić, takođe zahtijeva dodatan angažman crnogorske diplomatske službe ali i Vlade.

“I što je dodatno uticalo na odluku da u rekonstruisanoj Vladi imamo potpredsjednika Vlade za vanjske i evropske poslove i potpredsjednika Vlade za međunarodne odnose koji je, istovremeno, ministar vanjskih poslova”, rekao je Spajić.

On je kazao da će potpredsjednici Vlade biti ti koji će, u skladu sa članom 6 Uredbe Vlade, zajednički usmjeravati i usklađivati rad ministarstava, vanjskih poslova, evropskih poslova i dijaspore.

“I zajednički će se starati o sprovođenju politike u tim oblastima, a sve u cilju ostvarivanja naših nacionalnih interesa i unaprjeđenja kvaliteta života i životnog standarda naših građana kroz ekonomsku integraciju”, kazao je Spajić.

