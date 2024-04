Spajić: Kadriranjem i odlučivanjem bavimo se ja i ministri

Podgorica, (MINA) – Premijer Milojko Spajić poručio je da se kadrovskom politikom i odlučivanjem u izvršnoj vlasti bave samo on i ministri u Vladi.

Spajić je to kazao na posebnoj sjednici Skupštine, odgovarajući na pitanje poslanika Građanskog pokreta URA Dritana Abazovića „kakva je uloga ujaka u kadrovskoj politici i odlučivanju u Vladi Crne Gore“.

U odgovoru na pitanje Abazovića, Spajić je kazao da nema samo jednog, nego dva ujaka.

„Prezivaju se Lopušina, niti žive u Crnoj Gori, niti se bave politikom ili kadriranjem na bilo koji način, i ne bavi se niko osim mene lično i ministara u Vladi. Sve i da dobijam savjete od ujaka, rođaka, šta sa tim“, rekao je Spajić.

On je naveo da se, prije svake važne odluke, savjetuje sa onima čije mišljenje cijenia, od kojih su neki od na pozicijama u vlasti, a neki nijesu.

„Moja je odgovornost da donosim najbolje odluke. Predsjednik Vlade, znate, ustvari ne znate i to nas je skupo koštalo, nema luksuz improvizacije“, dodao je Spajić.

Prema njegovim riječima, u mandatu 44. Vlade napravljen je veliki iskorak po pitanju profesionalizacije javnih funkcija.

„Koalicionim sporazumom prvi put je dogovoreno da, pored polovine političkih funkcija u odborima direktora, druga polovina, kao i izvršni direktori budu profesionalci“, kazao je Spajić.

On je istakao da na mnoge važne pozicije u državnoj upravi dolaze ljudi sa iskustvom i znanjem.

Spajić je rekao da pitanje Abazovića, koje je „na nivou jaslica“, pokazuje njegov nivo svijesti, odnosno nesvijesti o tome šta su krucijalna pitanja za građane Crne Gore.

„Kao i vjerovatno neku potisnutu traumu neostvarenih dječačkih snova, koje želite, koristeći se državno budžetom, da ostvarite“, dodao je Spajić.

On je kazao da Abazović, kao i mnogi drugi sa političke scene Crne Gore, nijesu imali ni dana radnog staža u realnom sektoru.

Spajić je rekao da će ubuduće, kada dobije slična pitanja, dati da ih odgovori ChatGPT ili neka druga aplikacija vještačke inteligencije, “jer robotu nije potrebna ni emocionalna ni socijalna inteligencija za taj nivo pitanja”.

„Sve su prilike da sa svojim novim koalicionim partnerom Nebojšom Medojevićem dijelite istu patološku dijagnozu opsesije mojim privatnim životom i familijom“, naveo je Spajić.

On je kazao da je za vrijeme 42. Vlade „prema Medojevićevom predanju, bio oženjen ćerkom Zdravka Krivokapića i isključivo zbog toga bio ministar“.

„To je jednako tačno koliko i to da sam na ovom mjestu koristeći se ujakom. Svaka vam je istina takva. Ali sličan se sličnom raduje, pa neka vam je sa srećom u novim horizontima fantastićnih koalicija“, naveo je Spajić.

Abazović je rekao da očekuje da Spajić otkrije identitet ujaka.

On je kazao da se ne radi o nečemu što je lično, ili vezano za neke familijarne konekcije, koje svi imaju.

„Nego o tome da li neko iz sjenke utiče na važne odluke Vlade i da li se vraća praksa da se, umjesto u državnim organima, na drugim mjestima, u hotelima, ugostiteljskim mjestima, hodnicima, Agenciji za nacionalnu bezbjednost, donose odluke važne za Crnu Goru“, naveo je Abazović.

On je odgovorio Spajiću da zna da mu to nije “rođeni ujak“.

„Pitao sam Vas sa kim Vas je taj čovjek povezao 1. maja 2021. godine, gdje Vas je poveo i sa kim“, dodao je Abazović.

On je rekao „da Vladom, između ostalog, kadrira Sreten Kankaraš, vlasnik Granda“.

