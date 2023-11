Spajić: Dnevni centar da bude izgrađen u roku

Podgorica, (MINA) – Izgradnja Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju u Baru mora biti završena u roku, rekao je premijer Milojko Spajić.

Iz Vlade su rekli da je Spajić danas boravio u Baru gdje je sa predsjednikom Opštine Dušanom Raičevićem i direktorom Uprave za kapitalne projekte Esminom Bećovićem položio kamen temeljac za izgradnju Dnevnog centra.

“Projekat se mora završiti u roku. Očekujem da iduće godine za Dan opštine Bar otvorimo vrata Dnevnog centra. Moramo pokazati roditeljski odnos Vlade prema svoj djeci u Crnoj Gori”, poručio je Spajić.

On se tokom posjete Baru susreo i sa lokalnim rukovodstvom.

Spajić je istakao da će Vlada uložiti maksimalne napore da podrži razvoj insfrastrukture i u tom kontekstu najavio da očekuje pozitivan signal od Evropske unije u vidu grant podrške za rekonstrukciju željezničkog pravca od Bara do Zete.

On je, kako se navodi, upoznao lokalno rukovodstvo sa namjerama izgradnje preostalih dionica autoputa i ocijenio da će realizacija tog projekta otvoriti razvojnu perspektivu i dodatno valorizovati potencijale Luke Bar.

”Lično ću se založiti da izgradnja dionice od Podgorice do Bara započne u najkraćem roku”, poručio je Spajić.

Raičević je informisao Spajića o stanju u opštini sa akcentom na budžet koji je, kako je kazao, u njavećem dijelu razvojni i fokusiran na realizaciju kapitalnih projekata.

U tom kontekstu, Raičević je kazao da očekuje konstruktivnu i intenzivniju saradnju sa Vladom i resornim ministarstvima.

On je upoznao Spajića sa aktivnostima na izgradnji Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju kao i sa drugim projektima saobraćajne infrastrukture, i projektom izgradnje Olimpijskog bazena.

