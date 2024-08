Spajić: 2025. biće godina gradnje novih škola i vrtića

Podgorica, (MINA) – Obrazovanje je jedna od centralnih tema za Vladu, kazao je premijer Milojko Spajić i dodao da će naredna godina biti godina gradnje novih škola i vrtića.

Spajić i ministarka prosvjete, nauke i inovacija, Anđela Jakšić Stojanović obišli su objekat Srednje mješovite škole (SMŠ) “Danilo Kiš” u Budvi.

Iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) podsjetili su da je u toku rekonstrucija objekta te škole, koja podrazumijevaju promjenu podova u holovima i učionicama, ugradnju nove elektro mreže, sanaciju fasade i krova, te uređenje enterijera.

Rok za izvođenje radova je 15 mjeseci, kako bi se nastavni proces odvijao nesmetano.

Radovi su dio projekta koji se sufinansira kroz kreditni aranžman sa Evropskom investicionom bankom, a kroz koji će biti rekonstruisano još osam srednjih stručnih škola u Crnoj Gori.

Iz MPNI su kazali da je Spajić iskoristio posjetu školi da još jednom istakne da je obrazovanje jedna od centralnih tema za 44. Vladu i jedan od najvećih potencijala za razvoj crnogorskog društva u narednom periodu.

„Da pristup 44. Vlade obrazovanju, nije deklarativan, pokazuju i nikad veća sredstva koja se za ovu namjenu izdvajaju, sa posebnim akcentom na obrazovnu infrastrukturu“, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, Spajić je iskazao zadovoljstvo viđenim i napomenuo da je ova godina samo početak najvećeg investicionog ciklusa ulaganja u obrazovnu infrastrukturu u istoriji.

On je rekao da će sljedeće godine za razliku od ove, koja je godina opsežnih rekonstrukcija obrazovnih objekata, biti godine gradnje novih škola i vrtića.

U prilog ovoj činjenici, kako su naveli iz MPNI, govore i razgovori sa evropskom delegacijom koji idu u pravcu da crnogorskoj obrazovnoj infrastrukturi kroz mehanizme EU, a prije svega kroz Plan rasta bude na raspolaganje stavljeno i do 150 miliona EUR, sa mogućnošću obezbjeđenja dodatnih sredstava.

Jakšić Stojanović je istakla da su radovi u SMŠ “Danilo Kiš” lijep primjer sinergije, jer su, osim radova u okviru projekta EIB, u završnoj fazi i potpuna rekonstrukcija najsavremenije opremljenog amfiteatra, koju je finansirala Opština Budva.

Ona se zahvalila predstavnicima njemačkog RCF fonda koji kroz svoj projekat za potrebe turističkih usmjerenja u ovoj školi ulažu u opremu i radove u vrijednosti od pola miliona eura, čime će učenici ove škole dobiti ne samo najsavremenije uslove za školovanje, već i mogućnost da kroz komercijalizaciju predmetnih prostora, omoguće i samoodrživost škole.

Krsto Vuković, SMŠ “Danilo Kiš”, istakao je da ta ustanova ima dobru saradnju sa resornim ministarstvom.

On je, kako je saopšteno, iznio predloge i modele unapređenja standarda prosvjetnih radnika na teritoriji Budve sa akcentom na modelima motivisanja deficitarnih kadrova za radnim angažmanima u obrazovnim ustanovama na teritoriji te opštine.

Iz Ministarstva su rekli da su Spajić i Jakšić Stojanović sa partnerima RCF konstatovali da je SMŠ “Danilo Kiš” reprezentativan primjer pozitivne prakse saradnje menadžmenta škole i svih subjekta koji imaju obavezu i interes razvoja prosvjetne infrastrukture.

„U skladu sa tim, MPNI će nastaviti pozitivne trendove sa budvanskom školom i maksimalno podržati sve njihove inovativne procese“, zaključili su iz tog resora.

