Sopot i Dražin vrt trajno zaštićena područja u moru

Podgorica, (MINA) – Vlada je, na predlog ministra turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Vladimira Martinovića, usvojila Odluku o proglašavanju lokaliteta Sopot i Dražin vrt zaštićenim područjima.

Martinović je kazao da zaštita područja Sopot i Dražin vrt ima višestruki značaj.

Kako je naveo, ti morski lokaliteti predstavljaju staništa biljnog i životinjskog svijeta, koji su ključne za očuvanje bioraznolikosti Jadranskog mora.

“Trajnom zaštitom ovih područja, ne samo da se čuvaju prirodni resursi, već se i promoviše ekoturizam, koji može doprinijeti održivom razvoju lokalne zajednice”, poručio je Martinović.

On je istakao da, pored ekološkog značaja, ova inicijativa ima i edukativnu vrijednost jer podiže svest o važnosti očuvanja prirodnih staništa.

“Takođe, doprinosi međunarodnim naporima u zaštiti morskih ekosistema, čime Crna Gora potvrđuje svoju posvećenost globalnim ekološkim standardima i ciljevima održivog razvoja”, rekao je Martinović.

On je kazao da trajna zaštita ovih lokaliteta ima i značajnu ulogu u procesu pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji (EU).

“Ova inicijativa pokazuje posvećenost Crne Gore ispunjavanju mjerila EU, što je ključan aspekt za ulazak u Uniju. Održiva zaštita prirodnih resursa i postizanje visokih standarda u upravljanju životnom sredinom važni su koraci ka evropskim integracijama”, naveo je Martinović.

Agencija za zaštitu životne sredine je, kao nadležni organ, u novembru prošle godine finalizovala Nacrt Studije zaštite za spomenik prirode lokaliteta Sopot i Dražin vrt.

Ministarstvo je u skladu sa zakonskom procedurom sprovelo javnu raspravu za Nacrte Odluka i Studiju za oba područja u periodu od 22. januara do 20 februara ove godune i objavilo Izveštaj sa javne rasprave.

Ukupna površina zaštićenog područja Sopot iznosi 34,348 metara kvadratnih (m²), područja Dražin vrt 13,445 m².

Obje parcele su u potpunosti u vlasništvu države Crne Gore, odnosno Opštine Kotor.

Na oba lokaliteta je prisutno prioritetno Natura 2000 stanište podvodnih morskih grebena (1170), kao i staništa vrulja koja su visoko vrednovana jer se radi o staništima koja su izuzetno retka, bogata živim svetom.

Najvažnija je brojnost i dubina kolonija zaštićene vrste zlatnog korala (Savalia savaglia) na ova dva lokaliteta, što predstavlja specifikum na nivou Sredozemnog mora.

Područja koja su zaštićena nalaze se u zoni Morskog dobra, shodno čemu je Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore određeno za upravljača oba zaštićena područja.

