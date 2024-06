Sokol: Srpsko miješanje u crnogorske političke prilike dostiglo neprihvatljive razmjere

Podgorica, (MINA) – Rezolucija o genocidu u logorima Jasenovac, Dahau i Mauthauzen, koja je usvojena u Skupštini Crne Gore, nema nikakve veze sa brigom prema žrtvama, već se radi o beogradskoj direktivi, ocjenio je hrvatski poslanik u Evropskom parlamentu (EP) Tomislav Sokol.

On je, gostujući u informativnoj emisiji 24 sata na Televiziji E, kazao da je dugo vremena upozoravao na to da je srpsko miješanje u crnogorske političke prilike doseglo razmjere koje su neprihvatljive.

„I mi danas vidimo da Andrija Mandić de facto upravlja Crnom Gorom, dakle neko ko se više puta izjašnjavao kao četnički vojvoda i čije su veze sa Srbijom, pa i sklonost prema Rusiji vrlo jasni”, rekao je Sokol.

On smatra da je Rezolucija o Jasenovcu instrumentalizacija i politizacija žrtava i da nema nikakve veze sa brigom prema žrtvama.

Sokol je kazao da sa Jasenovcem Crna Gora i nema puno veze, pa je jasno da je cilj narušiti crnogorsko – hrvatske odnose, a još više naglasiti srpstvo u Crnoj Gori.

To se, kako je dodao, vidi vrlo jasno.

“Šta će se sada dalje događati – to je pitanje“, kazao je Sokol, navodeći da će Hrvatska svakako preduzeti mjere.

On je rekao da sad ne može konkretizirati koje će to mjere biti.

„Ali generalno će ovo pokazati da se i Hrvatska i Evropska unija (EU) i Sjedinjene Američke Države (SAD) moraju puno ozbiljnije pozabaviti onim što se događa u Crnoj Gori, da ova puzajuća srbizacija Crne Gore ne ide samo prema tome da Crnu Goru pretvori u drugo oko u glavi, nego da je i u velikoj mjeri vjerojatno pretvori u rusku ispostavu u ovom dijelu Evrope”, kazao je Sokol.

On je naveo da Crna Gora ima izlaz na more, da je članica NATO-a, geostrateški izuzetno važna, pa da to što se događa nije pitanje samo Crne Gore, već i njenih susjednih država, EU i SAD-a.

Sokol je ocijenio da je ovo bio dil unutar vladajuće većine, nakon Rezolucije o Srebrenici, da se to na neki način kompenzuje sa ovim „potezanjem“ priče o Jasenovcu.

„Da je to način da se Mandić pokaže pred svojim ljudima u Crnoj Gori, isto tako i Beogradu, da on dalje drži stvari pod kontrolom. I ovdje je zaista pitanje ko upravlja parlamentarnom većinom, je li to premijer, je li Mandić, ili neko treći”, kazao je Sokol.

On je rekao da je zanimljiva izjava predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića na ovu temu, i dodao da, ako se Milatović zaista želi jače distancirati od Beograda, to pozdravlja.

Sokol je naveo da se nada da će se puno više početi gledati i koncentrisati na djela, a ne na riječi.

„Kad slušamo retoriku iz Crne Gore svima su puna usta Evrope, evropskih integracija i zapadnih vrijednosti, a radi se u praksi nešto sasvim drugačije”, kazao je Sokol.

On je rekao da se treba dobro pozabaviti Crnom Gorom jer, kako je naveo, neki pokušavaju igrati dvostruki igru, sjedjeti na dvije stolice, biti servilni Beogradu, a govoriti kako žele evropski put, kako žele ispuniti evropske civilizacijske, pravne i sve druge standarde.

Te dvije stvari, kako je dodao Sokol, ne mogu egzistirati.

“Ne možete s jedne strane govoriti da ste zahvalni Hrvatskoj, na svemu što je učinila pomažući evropskom putu Crne Gore, a onda iz vaše parlamentarne većine glasaju za ovakvu Rezoluciju, tako da će se tu neke stvari morati puno jasnije razlučiti razriješiti“, poručio je Sokol.

On je kazao da tog „sjedenja na dvije stolice“ sigurno više neće biti i da će se svako morati jasno odrediti na kojoj strani pripada.

Da se Rezulicija dogodila ranije, kako je rekao, sigurno bi uticala na dobijanje Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR).

“Važno je detektovati ko je u Crnoj Gori prozapadno orijentisan, a ko je orijentisan prosrpski i proruski. Nadam se da će se dodatno Crnogorci osvijestiti i sami vidjeti ko je taj ko želi u Evropu, a ko je taj koji ih vuče natrag”, dodao je Sokol.

Prema njegovim riječima, IBAR sam po sebi ne znači da su stvari rješene.

On je dodao da ima tu još puno posla i da je Rezolucija stvari u nekoj mjeri vratila natrag.

„Crna Gora i zbog svoje veličine i geostrateškoj položaja može ući u EU na način koji neće stvoriti komešanje među samim državama članicama“, naveo je Sokol.

On je kazao da je Crna Gora do sada bila najbliža EU.

„Ali sad nakon ovoga ćemo skupa vidjeti u kom će to smjeru ići, i to nije samo stvar hrvatskog stava i evropskog stava, nego onog što dalje crnogorske vlasti namjeravaju raditi”, naglasio je hrvatski poslanik u EP.

Komentarišu raspored partija u EP, poslije nedavnih izbora, Sokol je istakao činjenicu da desnica jača, a glavni razlog su migracije.

Prema njegovim riječima, evropskim građanima je dosta pretjeranog ljevičarenja i odlazaka u ekstreme zelene politike.

„Jer zelena politika kao takva je pozitivna, ona čuva planetu, ali ako to znači uništavanje naše poljoprivrede, industrije, čini da Evropa više zavisi od Rusije, Kine, trećih zemalja, u energetskom, bezbjednosnom, prehrambenom, svakom drugom smislu – to je nešto što je izuzetno opasno”, smatra Sokol.

On je naveo da vjeruje da će predsjednica Evropske komisije opet biti Ursula fon der Lajen.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS