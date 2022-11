SNP: Biračko pravo građana Šavnika ugroženo zbog sprege DPS-a i dijela MUP-a i policije

Podgorica, (MINA) – U Šavniku je, zahvaljujući kriminalnoj sprezi Demokratske partije socilalista (DPS) i pojedinih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) i Uprave policije, ugroženo pravo građana da izaberu lokalnu samoupravu po svojoj mjeri, ocijenili su iz Socijalističke narodne partije (SNP).

Iz šavničkog odbora DPS-a prethodno su kazali da je novi prekid izbora u tom gradu dokaz da je pravna država kapitulirala pred destrukcijom i primitivizmom pojedinaca.

Iz SNP-a su, u reagovanju na to saopštenje, naveli da šavnički DPS lamentira što su izbori prekinuti i što neće moći da se završi izborni proces, nazivajući ih primitivcima i destruktivcima.

“O primitivizmu govori partija čiji aktivisti i članovi imaju više krivičnih i prekršajnih prijava, nego godina i oni čiji ugledni aktivisti i članovi biračkih odbora snimaju video klipove kako mašu pištoljem i prijete sadašnjem predsjedniku Vlade (Dritanu) Abazoviću, tadašnjem potpredsjedniku”, rekli su iz SNP-a.

Oni su kazali da ih za primitivizam optužuju oni čiji glasači na birališta dolaze sa, kako tvrde u SNP-u, palicama i biber sprejevima i atakuju na članove biračkih odbora iz protivničkih stranaka.

O primitivizmu, kako su dodali, pričaju oni koji plaćaju da bi obezbijedili izbornu podršku.

“Zahvaljujući kriminalnoj sprezi DPS-a i pojedinih službenika MUP-a i Uprave policije u Šavniku je ugroženo pravo na lokalnu samoupravu građana koji žive na ovom području i njihovo pravo da izaberu lokalnu samoupravu po svojoj mjeri, a ne da umjesto njih predstavnike građana biraju izborni turisti”, kaže se u saopštenju SNP-a.

