Smailović: Očekujem nastavak dijaloga narednih dana

Podgorica, (MINA) – Poslanik Bošnjačke stranke (BS) Amer Smailović kazao je da očekuje da narednih dana ponovo bude pokrenut dijalog između vlasti i opozicije oko rješavanja političke krize u Skupštini Crne Gore.

Smailović je u Jutarnjem programu Televizije Crne Gore rekao da su iz Skupštine poslate poruke koje nijesu dobre ni za put države ka Evropskoj uniji.

„Treba sjesti za sto i nastaviti dijalog kada je u pitanju situacija oko Ustavnog suda“, kazao je Smailović i podsjetio da je kriza nastala nakon odluke o penzionisanju sutkinje tog suda.

BS, kako je naveo, na Ustavnom odboru nije podržala takvu odluku, prenosi Portal RTCG.

„Odmah smo pozvali na pregovore o izlasku iz krize i do tog dijaloga je donekle došlo“, rekao je Smailović.

Govoreći o odluci predsjednika Skupštine Andrije Mandića da sa sjednica parlamenta na 15 dana udalji većinu poslanika opozicije, on je kazao da je riječ o jednoj nepopularnoj mjeri.

„Negdje se procijenilo da je možda sad važnije usvojiti budžet, a nastaviti dijalog, i ja očekujem da se u narednim danima ponovo pokrene taj dijalog“, rekao je Smailović.

BS je, kako je naveo, predlagala da se traži mišljenje Venecijanske komisije oko pitanja penzionisanja sutkinje Ustavnog suda.

Smailović očekuje da se narednih dana ponovo pokrene dijalog koji je, kako je istakao, potreban u ovom trenutku, kada Crna Gora zaista ima ozbiljnu priliku da se vrlo brzo pridruži porodici evropskih zemalja.

“To je primarni cilj Crne Gore i tu nam treba jedinstvo, tu nam treba i odgovorna vlast, ali svakako i opozicija ima dio svoje odgovornosti kada su u pitanju ti procesi i treba sjesti za sto i rješavati ta pitanja“, kazao je Smailović.

Govoreći o izboru Petra Odžića za predsjednika Skupštine opštine (SO) Budva, on je rekao da je sada najvažnije da Budva može da funkcioniše i da u susret sezoni postoji politička stabilnost u tom gradu.

„Formirana je jedna ideološki heterogena vlast u Budvi i oni politički subjekti koji su nekada kritikovali takve saveze ušli su u takve koalicije, ali mi nemamo ništa protiv toga“, naveo je Smailović.

On je dodao da se na sjednici SO Budva čulo najmanje priče o razvoju grada.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS