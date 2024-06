Smailović: Nepoštovanje Poslovnika može ugroziti reforme nakon dobijanja IBAR-a

Podgorica, (MINA) – Nepoštovanje Poslovnika i dobre prakse u radu parlamenta pokazuje da postoje stranke i lideri koji nijesu spremni da izađu iz uskopartijskih kalkulacija i može ugroziti reforme na evropskom putu Crne Gore, poručio je poslanik Bošnjačke stranke (BS) Amer Smailović.

On je istakao da je konstruktivnost opozicije dala snažan doprinos napretku Crne Gore na evropskom putu i pokazala da u Crnoj Gori postoje političke partije koje su spremne da, oko ključnih pitanja važnih za građane Crne Gore i njihovu budućnost, uskopartijske kalkulacije stave po strani.

“Nepoštovanje Poslovnika pokazuje da postoje partije i lideri koji nijesu spremni da, u duhu nadpartijske saradnje u interesu svih građana, izađu iz uskopartijskih kalkulacija”, kazao je Smailović.

On je ocijenio da to može ugroziti nastavak reformi nakon pozitivnog Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24 (IBAR), koje su, kako je naveo, zahtjevnije od dosadašnjih i traže veći stepen saradnje između pozicije i opozicije.

“Na današnjem Kolegijumu ukazao sam na ovo i poslao jasno upozorenje da je nepoštovanje Poslovnika i dobre prakse ustanovljavane godinama iza nas korak unazad u kreiranju pozitivne euforične klime u parlamentu, neophodne za ostvarivanje našeg, nadam se, zajedničkog cilja – Crna Gora u Evropskoj uniji (EU) do 2028. godine”, kazao je Smailović.

Kako je rekao, predsjedniku Skupštine Andriji Mandiću ukazao je na kršenje Poslovnika.

“I pozvao ga da imidž demokratskog i proevropskog političara pomirenja koji gradi, pokaže na djelu i kao najodgovorniji za klimu u parlamentu da doprinos jačanju povjerenja kroz poštovanje Poslovnika, procedura i dobre prakse”, dodao je Smailović.

On je poručio da Bošnjačka stranka ostaje posvećena jednom od svojih najvažnijih programskih ciljeva – ulasku Crne Gore u EU.

“Nećemo propustiti ni jednu šansu da se tom cilju probližimo i da ga, konačno, dostignemo”, istakao je Smailović.

