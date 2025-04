Smailova puštena da se brani sa slobode

Podgorica, (MINA) – Viši sud u Podgorici pustio je danas kazahstansku aktivistkinju za ženska prava Dinaru Smailovu da se brani sa slobode, dan nakon što je uhapšena u Crnoj Gori.

Sud je, kako prenosi Radio Slobodna Evropa, naložio oduzimanje pasoša Smailovoj.

Ona je u ponedjeljak uhapšena u Budvi.

“D.S. je uhapšena shodno naredbi sudije za istragu Višeg suda u Podgorici, a po molbi za ekstradiciju Kazahstana radi vođenja krivičnog postupka protiv nje”, rekli su iz policije.

Sud u Kazahstanu je krajem decembra 2023. izdao nalog za hapšenje čelnice organizacije NeMolchiKZ, koja se bavi borbom protiv porodičnog i seksualnog nasilja.

Kazahstanske vlasti su saopštile da se Smailova tereti za prevaru, kršenje prava na privatnost i širenje lažnih informacija.

Za krivična djela koja joj se stavljaju na teret u domovini joj prijeti kazna do deset godina zatvora.

Uhapšena Kazahstanka je žestoki kritičar tamošnjih vlasti zbog njihovih rezultata u oblasti zaštite žena i djece od seksualnog i porodičnog nasilja.

Međunarodna organizacija Human Rights Watch je februara prošle godine nazvala optužbe protiv nje “sumnjivim” i izrazila zabrinutost da su vlasti u “pecačkoj ekspediciji u potrazi za dokazima o nedjelima Smailove, što izaziva ozbiljnu zabrinutost o njihovim motivima u ovom slučaju”.

Smailova godinama živi u samonametnutom egzilu, a od 2023. nalazi se u Crnoj Gori.

Savjet za građansku kontrolu rada policije je u oktobru prošle godine upozorio ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića da Smailovoj prijeti izručenje Kazahstanu i da ta zemlja “poput Rusije, sprovodi pojačani pritisak na branioce ljudskih prava”.

