Službenicima MUP-a nije redovna plata 4,3 hiljade EUR, uključeni dodaci

Podgorica, (MINA) – Službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) koji su u januaru primili po 4,3 hiljade EUR to nije osnovna zarada, već im je za taj mjesec isplaćena i razlika na ime neisplaćenog specijalnog dodatka za 16 mjeseci, saopštili su iz tog resora.

Ministarstvo finansija objavilo je u utorak listu dvije hiljade najvećih zarada isplaćenih iz budžeta države, prema kojoj su rukovodilac grupe i službenik za operativno-analitičke poslove i podršku u MUP-u u januaru primili po 4,3 hiljade EUR.

Iz MUP-a su kazali da to nijesu njihove osnovne redovne mjesečne zarade.

„Ovim službenicima je uz redovna primanja za januar isplaćena i razlika na ime neisplaćenog specijalnog dodatka za 16 mjeseci, a na osnovu rješenja kojim je usvojena žalba na rasporedno rješenje policijskih službenika“, navodi se u saopštenju.

Iz MUP-a su kazali da su osnovne zarade ta dva službenika za januar iznosile po 1.168 EUR, dok se preostali dio odnosio na neisplaćene dodatke.

Oni su istakli da zarada ministra unutrašnjih poslova nije na listi dvije hiljade najvećih zarada za januar koju je objavilo Ministarstvo finansija.

