Slabiji zemljotres u pograničnom dijelu Crne Gore i Albanije

Podgorica, (MINA) – Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju (ZHMS) registrovao je slabiji zemljotres 12 kilometara (km) jugoistočno od Vladimira, u pograničnom dijelu Crne Gore i Albanije.

Kako je saopšteno iz Sektora za seizmologiju ZHMS, zemljotres je registrovan u 14 sati i 39 minuta.

“Jačina ovog zemljotresa u hipocentru (žarištu) iznosila je četiri jedinice Rihterove skale, što odgovara epicentralnom intenzitetu od V stepeni Merkalijeve skale (MCS)”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je žarište zemljotresa locirano na dubini od 15 km.

Iz Sektora za seizmologiju su kazali da taj zemljotres nije mogao izazvati materijalne štete u epicentralnom području.

