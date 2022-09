Skupština Asocijacije balkanskih novinskih agencija u Bugarskoj

Sofija, (MINA) – Generalna skupština Asocijacije balkanskih novinskih agencija – Jugoistočna Evropa (ABNA-SE), na kojoj učestvuje i Agencija MINA, počela je u Bugarskoj pod motom „Zajedno za istinite vijesti“.

Agencija MINA danas je postala član i ujedno jedan od osnivača formalne organizacije ABNA koja okuplja 11 agencija iz 11 balkanskih država.

Glavna tema ovogodišnje Generalne skupštine Asocijacije biće osnivanje “Balkan News Rooma” kao zajedničkog prostora za vijesti iz regiona.

Predsjednik Bugarske Rumen Radev kazao je da je ovogodšnja Generalna skupština Asocijacije važna zbog mogućnosti za novinare iz balkanskih država da razmijene iskustvo i informacije direktno, što je suština Balkan News Rooma, kao zajedničkog prostora za vijesti iz država Jugoistočne Evrope.

„Inicijativa je dragocjena, jer bez obzira na to koliko smo bliski, narod Balkana, moramo da održavamo naše veze i budemo u stanju da razumijemo jedni druge“, poručio je Radev.

Regionalna guvernerka Burgasa Marija Nejkova rekla je da su objektivnost i novinarski integritet kvaliteti koji svaki medijski predstavnik mora imati.

Kako je navela, javnost kao korisnik informacija mora biti netolerantna na izlaganje dezinformacijama.

„Ovo je ogromna misija jer rad sa riječima treba da obogati ljudski um i zaštiti dostojanstvo svih pojedinaca“, istakla je Nejkova.

