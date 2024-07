Skraćen mandat Skupštini Glavnog grada

Podgorica, (MINA) – Skupštini Glavnog grada, glasovima većine odbornika, danas je skraćen mandat, pa će u Podgorici na jesen biti održani vanredni lokalni izbori.

Za skraćenje mandata Skupštini Glavnog grada glasala su 32 odbornika, od koji je 31 bio za, a jedan protiv.

Za skraćenje mandata glasali su odbornici Demokratske partije socijalista (DPS), Socijaldemokrata (SD), Socijaldemokratske partije (SDP), Liberalne partije (LP), Pokreta za Podgoricu i Građanskog pokreta URA.

Inicijativu za skraćenje mandata podgoričkom parlamentu podnijeli su DPS, SD, SDP i LP.

Prema Zakonu o izboru odbornika i poslanika, predsjednik Crne Gore raspisuje vanredne izbore dan nakon raspuštanja Skupštine Glavnog grada, odnosno naredni dan od stupanja na snagu odluke o skraćenju mandata.

Izbori moraju biti održani najranije za 60, a najviše za 100 dana, od dana raspisivanja.

Predstavnici vlasti na sjednici su poručili da je skraćenje mandata Skupštini Glavnog grada prekrajanje izbore volje građana i da će usporiti razvoj Podgorice.

Iz opozicije su ocijenili da parlamentarna većina više ne može da upravlja Glavnim gradom i da su vanredni izbori rješenje.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS