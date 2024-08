Školska godina počinje 2. septembra

Podgorica, (MINA) – Nastava u školama u Crnoj Gori počeće 2. septembra, a završiće se 13. juna naredne godine, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI).

Iz tog Vladinog resora su kazali da su, u okviru redovnih aktivnosti koje su usmjerene na planiranje i organizaciju nove školske godine, pripremili školski kalendar za 2024/25. godinu.

“Zbog činjenice da se izmjene i dopune Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju, koje se odnose na definisanje broja klasifikacionih perioda, nalaze u skupštinskoj proceduri i da su na dnevnom redu 16. avgusta, školski kalendar će biti usvojen i školama dostavljen u najkraćem mogućem roku”, naveli su iz MPNI u objavi na Fejsbuku /Facebook/.

