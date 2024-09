Školovanje i usavršavanje u Hrvatskoj po ustaljenoj proceduri

Podgorica, (MINA) – Pripadnici Vojske Crne Gore (VCG) školuju se i usavršavaju u Hrvatskoj po ustaljenoj proceduri, saopštili su iz Ministarstva odbrane.

Iz tog Vladinog resora rekli su da su se u medijima pojavile informacije u vezi odbijanja Hrvatske da primi na školovanje dva crnogorska kadeta na Hrvatskom vojnom učilištu “Dr Franjo Tuđman” (HVU) u školskoj 2024/2025, i jednog kandidata na usavršavanje na Ratnoj školi.

Ministarstvo odbrane je, kako su kazali, po pitanju obrazovanja kadeta u Hrvatskoj do sada imalo odličnu saradnju.

„Na hrvatskim vojno-obrazovnim ustanovama u ovom trenutku imamo sedam kadeta i jednog oficira na komandno-štabnom usavršavanju koje je počelo u ponedjeljak“, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva odbrane su kazali da im je hrvatski resor odbrane dostavio pozivno pismo za usavršavanje osoba u službi u VCG na HVU “Dr Franjo Tuđman” u ovoj školskoj godini i između ostalog, za jednog polaznika Ratne škole, uz navođenje uslova koje je osoba koja se upućuje na usavršavanje potrebno da ispuni.

„Načelnik Generalštaba je 17. maja dostavio predlog da se na usavršavanje na Ratnoj školi uputi osoba nižeg čina od čina traženog pozivnim pismom, uz napomenu da je u toku postupak redovnog unapređivanja te osobe u viši čin (predlog za redovno unapređenje upućeno 8. maja), čime bi se ispunio traženi uslov“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je o predlogu načelnika Generalštaba obaviješteno i Ministarstvo odbrane Hrvatske.

Iz Ministarstva su rekli da je resorni ministar Draga Krapović u dva navrata informisao članove Savjeta za odbranu i bezbjednost o neophodnosti donošenja odluke o unapređenju kadeta radi daljeg upućivanja na usavršavanje.

Oni su pojasnili da je odluka o unapređenju donijeta tek 28. avgusta, odnosno nakon roka koji je dostavila hrvatska strana.

„Hrvatska strana nas je informisala 29. avgusta da više nije moguće uputiti kandidata na Ratnu školu za školsku 2024/25“, rekli su iz Ministarstva.

Iz tog Vladinog resora su, govoreći o javnom oglasu za izbor pet kadeta/kinja za obrazovanje na Vojnoj akademiji “Dr Franjo Tuđman” u Hrvatskoj, rekli da su opšte uslove za to ispunjavala tri kandidata i da je bilo potrebno, između ostalih procedura, izvršiti i bezbjednosne provjere.

Navodi se da postupak provjere, koji se vrši u saradnji sa više subjekata obavještajno-bezbjednosnog sektora, nije bio sproveden do kraja zbog čega i nije bilo zakonskih uslova za donošenje odluka o izboru kadeta.

„Dva kandidata su odustala od obrazovanja na vojnoj akademiji, dok je dokumentacija za jednog kandidata upućena hrvatskoj strani nakon isteka roka navedenog u pozivnom pismu, zbog čega je od hrvatske strane i zatraženo produženje istog“, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva su naveli da su informisani da upisi nijesu u nadležnosti Ministarstva odbrane Hrvatske, već nacionalnog tijela koje sprovodi upis na studijski program, tako da se rok ne može produžiti.

