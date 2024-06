Sjutra svjedočanstva žrtava silovanja tokom ratnih dešavanja u Foči

Podgorica, (MINA) – Žrtve silovanja u Foči tokom ratnih dešavanja u1992. i 1993. godine, sjutra će prvi put govoriti u Crnoj Gori na tribini koju organizuju portal normalizuj.me i nevladine organizacije (NVO) Žene u crnom i Anima.

Slađana Kavarić Mandić iz Normalizuj.me, rekla je da su svjedočenja dio procesa zagovaranja feminističkog pristupa pravdi kroz Ženski sud koji organizuje beogradska NVO Žene u crnom.

Na tribini, koja će biti održana u galerijskom prostoru kulturnog centra 201 u Podgorici, govoriće Ivana Konjo, Zenija Hajdarević, Halida Konjo Uzunović i Kemalemir Frašto.

Kavarić Mandić je rekla da su oni svjedočili prošle godine na Ženskom sudu u Beogradu.

Tokom rata u Bosni i Hercegovini (BiH), Foča je bila mjesto sistematskog seksualnog nasilja i silovanja u kojem su, prema svjedočenjima žrtava, učestvovali i vojnici iz Crne Gore.

“Zahvaljujući hrabrosti žena iz Foče, i iz cijele BiH, prokrčen je put ženama širom planete u borbi za kažnjivost ratnog zločina silovanja”, kazala je Kavarić Mandić.

Ona je dodala da je Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju prvi put na slučaju Foča utvrdio da se seksualno ropstvo smatra zločinom protiv čovječnosti.

“I pored ove istorijski značajne presude, neki od seksualnih zločina nad ženama i muškarcima Foče, nažalost, nisu objelodanjeni niti priznati, već su prećutani i zaboravljeni”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je Ženski sud – slučaj Foča, nastavak borbe, zajedno sa ženama i muškarcima Foče za pravdu za žrtve seksualnih zločina u Foči i šire.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS