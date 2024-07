Sjutra sjednica Vijeća za nacionalnu bezbjednost

Podgorica, (MINA) – Premijer Milojko Spajić zakazao je za sjutra sjednicu Vijeća za nacionalnu bezbjednost.

Iz Vlade su rekli da je sjednica zakazana u cilju razmatranja turističke sezone, šumarske mafije i bezbjednosti političara i štićenih ličnosti, kako bi se analizirali relevantni aspekti i donijele odgovarajuće odluke.

Sjednica je zakazana za 14 sati.

