Sjutra sjednica Romskog parlamenta

Podgorica, (MINA) – Sjednica Romskog parlamenta, koju će otvoriti potpredsjednik Skupštine Nikola Camaj, biće održana sjutra u Plenaroj sali Skupštine.

Treće zasijedanje Romskog parlamenta organizuju Odbor za ljudska prava i slobode, u saradnji sa Ministarstvom ljudskih i manjinskih prava i Zaštitnikom ljudskih prava i sloboda, a pod pokroviteljstvom predsjednika Skupštine Andrije Mandića.

Iz Skupštine su najavili da će se u uvodnom dijelu obratiti ministar ljudskih i manjinskih prava Fatmir Đeka, ombudsman Siniša Bjeković i nacionalni koordinator za praćenje sprovođenja Strategije socijalne inkluzije Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2021 – 2025, Sokolj Beganaj.

Kako su naveli, moderator zasijedanja biće predsjednik Odbora Jovan Vučurović.

Prvo zasijedanje Romskog parlamenta održano je 6. aprila 2023, a drugo 8. aprila prošle godine.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS