Sjutra sjednica Glavnog odbora SNP-a

Podgorica, (MINA) – Sjednica Glavnog odbora Socijalističke narodne partije (SNP) biće održana sjutra u Beranama.

Poslanik SNP-a Dragan Vukić agenciji MINA je kazao da će sjednica početi u 17 sati.

Članovi Glavnog odbora razgovaraće i o potezima koje će SNP preduzeti nakon formiranja vlasti u Beranama.

Iz SNP-a ranije je saopšteno da će nadležni stranački organi ove sedmice odlučiti o konkretnim mjerama i potezima koje će preduzeti nakon formiranja vlasti u Beranama.

Vuko Todorović iz Koalicije Za budućnost Berana izabran je glasovima Demokratskog fronta, Demokratske Crne Gore, Pokreta Berane sad, Prave Crne Gore i Ujedinjene za novog predsjednika te opštine.

