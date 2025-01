Sjutra protesti na Cetinju i u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Neformalna grupa studenata „Kamo sjutra?“ organizovaće sjutra proteste na Cetinju i u Podgorici, povodom tragedije u kojoj je 1. januara u Prijestonici ubijeno 12 osoba.

Organizatori su pozvali sve građane da sjutra, u 17 sati i 26 minuta, ispred spomenika Lovćenska vila na Cetinju dvanaestominutnom ćutnjom odaju poštu stradalima u nedavnom zločinu.

Oni su pozvali građane da se, nakon toga, u 19 sati i 30 minuta okupe ispred zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) u Podgorici, odakle će uputiti zahtjeve toj instituciji.

Iz grupe „Kamo sjutra“ su naglasili da taj kolektiv crnogorskih studenata nema veze sa bilo kojom političkom partijom i da proteste organizuju bez ikakvih partijskih upliva.

Oni su zatražili od političkih partija da sjutra to ispoštuju i doprinesu da to ostanu građanski skupovi, bez ikakvih partijskih obilježja.

“Kamo sjutra?” je, kako su naveli, neformalna grupa studenata sa različitih crnogorskih fakulteta okupljena oko zajedničke potrebe za sigurnijim i boljim životom čitavog društva.

Oni su podsjetili da su se prvi put okupili 26. decembra, kada su sa platoa ispred Pravnog fakulteta poslali podršku kolegama u Srbiji, a zatim se protestnom šetnjom pridružili protestu protiv seksualnog uznemiravanja u školama.

„Nedavna dešavanja u Crnoj Gori dodatno su doprinijela da se građani ne osjećaju sigurno u svojoj državi“, istakli su iz grupe „Kamo sjutra?“.

Oni su naglasili da su sloboda govora, kvalitetno obrazovanje, socijalna pravda, jednakost i bezbjednost u crnogorskom društvu ozbiljno ugroženi.

„Stoga, naš cilj je jasan – borba za demokratsko i bezbjedno društvo, bez nasilja. Društvo koje ne pristaje da ćuti i povinuje se, već jasno govori i djeluje u interesu svih građana“, kaže se u saopštenju.

Iz negormalne grupe „Kamo sjutra“ najavili su da će sjutra objaviti i zahtjeve protesta.

„Ako ne možete da budete na Cetinju u nedjelju u 17 sati i 26 minuta, odajte počast u vašim gradovima“, dodaje se u saopštenju.

