Sjutra predavanje o razvoju djece u digitalnom okruženju

Podgorica, (MINA) – Udruženje Roditelji, Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija i NTC centri organizovaće sjutra besplatno predavanje za roditelje, pod nazivom “Razvoj djeteta u digitalnom okruženju”.

Iz Udruženja Rodtelji je sopšteno da će predavanje održati autor NTC sistema učenja i dugogodišnji član Komiteta svjetske Mense za darovitu djecu, Ranko Rajović.

„Kroz svoje izlaganje, Rajović će govoriti o razvoju dječjih sposobnosti u savremenom digitalnom okruženju, sve češćim razvojnim smetnjama i ključnim prioritetima budućnosti“, kaže se u saopštenju.

Predavanje će biti održano u Naučno tehnološkom parku, sa početkom u 18 sati.

