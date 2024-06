Sjutra počinje Ljetnja škola za mlade diplomate

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo vanjskih poslova (MVP), uz podršku Kancelarije Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori i Unije za Mediteran, od sjutra do 28. juna, organizuje međunarodnu Ljetnju školu za mlade diplomate „Gavro Vuković“.

Na svečanom otvaranju, ispred Spomen kuće vojvode Gavra Vukovića u Beranama, govoriće generalna sekretarka Ministarstva vanjskih poslova Marija Maraš, stalna predstavnica UNDP u Crnoj Gori Ekaterina Paniklova i predsjednik Skupštine opštine Berane Milun Rmuš.

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova, centralna tema ovogodišnje škole je “Budućnost diplomatije: prevazilaženje izazova i očuvanje mira”.

Navodi se da će ovogodišnja Ljetnja škola za mlade diplomate, 17. po redu, okupiti rekordan broj učesnika iz 46 zemalja, kao i više od 30 istaknutih govornika, teoretičara i praktičara međunarodnih odnosa, iz zemlje i svijeta.

