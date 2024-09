Sjutra otvaranje Klinike za psihijatriju KCCG

Podgorica, (MINA) – Novi objekat Klinike za psihijatriju Kliničkog centra Crne Gore (KCCG), za koji je iz državnog budžeta izdvojeno više od sedam miliona EUR, biće otvoren sjutra, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja.

Novu kliniku će, kako je najavljeno, otvoriti premijer Milojko Spajić, ministar zdravlja Vojislav Šimun i direktor KCCG-a Aleksandar Radović.

“Za ovaj značajan infrastrukturni objekat, iz državnog budžeta izdvojeno je preko sedam miliona EUR”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je nova klinika izgrađena po najsavremenijim medicinskim standardima i ima sve neophodne sadržaje za liječenje pacijenata sa mentalnim problemima.

