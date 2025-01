Sjutra obilježavaju dan sjećanja na žrtve Holokausta

Podgorica, (MINA) – Crnogorska skupština u saradnji sa Jevrejskom zajednicom u Crnoj Gori, obilježiće sjutra Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta – 27. januar.

Iz Skupštine je saopšteno da će potpredsjednik parlamenta Nikolla Camaj, predstavnica Jevrejske zajednice Myriam Balken i zamjenica ambasadorke Izraela u Crnoj Gori Aleksandra Ben Ari simbolično upaliti šest svijeća, u znak sjećanja na šest miliona stradalih.

Navodi sa da će biti postavljena i izložbu pod nazivom „Tragovi svjetla – biti žena u Holokaustu“.

Najavljeno je da će obilježavanju prisustvovati poslanici, predstavnici diplomatskog kora, kao i prijatelji Jevrejske zajednice.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS