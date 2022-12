Sjutra novi protest pokreta Ima nas

Podgorica, (MINA) – Novi protest pokreta Ima nas biće održan sjutra od 19 sati, ispred Skupštine Crne Gore, kazali su iz Organizacionog odbora tog pokreta i dodali da su organizovali dolaske iz svih gradova.

Iz pokreta Ima nas rekli su da su na dosadašnjim protestima za očuvanje građanske Crne Gore i njene evropske budućnosti okupili preko 60 hiljada građana.

“Zbog čega sa sigurnošću možemo reći da su ovo najmasovniji protesti koje moderna istorija Crne Gore pamti”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su dolasci iz svih gradova organizovani zbog velikog interesovanja građana iz cijele Crne Gore koji, kako su rekli iz pokreta Ima nas, svojim prisustvom žele da iskažu nezadovoljstvo anarhijom koju sprovodi vlast u v.d. stanju.

Iz pokreta Ima nas su poručili da će sjutra, još jednom, masovno i odlučno ponoviti da ne odustaju od ispunjenja zahtjeva.

“Tražimo opoziv Zakona o predsjedniku, organizaciju vanrednih parlamentarnih izbora, dijalog i kompromis povodom izbora sudija Ustavnog suda i stopiranje ulaska Crne Gore u Otvoreni Balkan”, navodi se u saopštenju.

