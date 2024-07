Sjutra izricanje presude u slučaju državni udar

Podgorica, (MINA) – U podgoričkom Višem sudu sjutra će biti saopštena presuda povodom slučaja “državni udar” iz 2016. godine.

Riječ je o ponovljenom postupku, nakon što su prvom presudom svi osumnjičeni, među kojima su i lideri današnje koalicije “Za budućnost Crne Gore”, Andrija Mandić i Milan Knežević osuđeni na ukupno 70 godina zatvora, podsjeća Pobjeda.

Ta je presuda poništena prije tri godine u Apelacionom sudu i naložen je ponovljeni postupak.

Ipak, u ponovljenom zatraženo je isto – da Mandić i Knežević budu osuđeni na po pet godina zatvora u slučaju pokušaja terorizma na dan parlamentarnih izbora 2016. godine.

Novo Specijalno tužilaštvo, izabrano nakon političkih promjena 2020. godine, u cjelosti je ostalo pri ranijoj optužnici.

Oni traže zatvorske kazne za sve okrivljene, osim za Kristinu Hristić, za koju traže uslovnu kaznu.

Pet godina nakon prvostepene presude u tom slučaju i tri od njenog poništenja, pred Višim sudom u Podgorici se vodi ponovljeni postupak – sa novim tužiocem i promijenjenim sudijom.

Mandić je u međuvremenu izabran za predsjednika Skupštine dok je Milan Knežević dio parlamentarne većine.

Ostali optuženi su u Srbiji, dok dvojica Rusa nijesu nikada bili dostupni crnogorskim pravosudnim organima.

Tužioci u tom slučaju Milivoje Katnić i Saša Čađenović u pritvoru su pod optužbom u vezi sa organizovanim kriminalom.

Novi tužioci su predložili sudu da organizatori kriminalne grupe, ruski državljani Eduard Šišmakov bude osuđen na 15, a Vladimir Popov na 12 godina.

Zatražili su da bivši komandant srpske Žandarmerije Bratislav Dikić bude osuđen na jedinstvenu kaznu od osam godina zatvora.

Za Predraga Bogićevića i Nemanju Ristića predložena je u završnoj riječi kazna od po sedam godina zatvora.

Za Branku Milić je predložena kazna od tri godine zatvora, dok je za Milana Dušića i Srboljuba Đorđevića zatraženo po godinu i šest mjeseci, a za Dragana Maksića godina i devet mjeseci zatvora.

Za vozača bivših lidera DF-a, Mihaila Čađenovića, tužilac je zatražio godinu i šest mjeseci zatvora.

Tužioci su pročitali završnu riječ koju je pripremila zastupnica optužbe Jelena Protić, koja se nalazi na bolovanju.

Ukinutom presudom Mandić i Knežević osuđeni su na po pet godina zatvora, zbog, kako piše u optužnici, članstva u kriminalnoj organizaciji od februara 2016. godine.

Organizatori te grupe, Šišmakov i Popov, osuđeni su ukupno na 27 godina zatvora. Dikić je osuđen na jedinstvenu kaznu od osam, a Bogićević i Ristić na sedam godina zatvora.

Istom odlukom, Đorđević i Dušić osuđeni su na po godinu i po zatvora, Milić na tri godine, Maksić na godinu i devet mjeseci zatvora, dok je Hristić osuđena uslovno. Čađenović je osuđen je na godinu i šest mjeseci zatvora.

U optužnici piše da su dvojica Rusa organizovali kriminalnu grupu i vrbovali ostale članove radi sticanja nezakonite dobiti i moći, nasilnog rušenja vlasti i proglašenja izborne pobjede DF i sprečavanja Crne Gore da pristupi NATO alijansi.

Kriminalna organizacija, navodi se, planirala je da se na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra 2016. godine, pomoću DF-a, sukobi sa crnogorskom policijom i nasilno zauzme Skupštinu, kao i da otme i ubije tadašnjeg premijera Crne Gore Mila Đukanovića.

