Sjutra HPV vakcinacija bez zakazivanja

Podgorica, (MINA) – Institut za javno zdravlje (IJZ), povodom obilježavanja Međunarodnog dana svjesnosti o HPV-u, u ponedjeljak organizuje HPV vakcinaciju bez zakazivanja za djevojke i momke iz Podgorice, Danilovgrada, Cetinja, Tuzi i Zete, uzrasta 19 do 26 godina.

Iz IJZ su kazali da će vakcinaciju sprovoditi u Ambulanti za imunizacije Instituta u periodu od 15 do 20 časova.

„U ovom uzrastu vakcinacija se snažno preporučuje osobama koje nijesu imale seksualne odnose“, kazali su iz IJZ.

Oni su naveli da korist od vakcinacije može biti značajna i kod osoba koje su imale seksualne odnose sa samo jednim partnerom uz stalno i pravilno korišćenje kondoma.

„Ukoliko je osoba imala seksualne odnose sa različitim partnerima, posebno seksualne odnose bez korišćenja kondoma, postoji velika vjerovatnoća da je imala infekciju sa jednim ili sa više HPV tipova, u tom slučaju korist od vakcinacije je vrlo ograničena“, kaže se u saopštenju.

Iz IJZ su rekli da vakcina može biti primijenjena i može da pružiti određeni nivo zaštite od HPV tipova sa kojima osoba prije vakcinacije nije došla u kontakt.

„Takođe, vakcina neće imati efekat u odnosu na tipove virusa sa kojima osoba ima infekciju ili je prethodno imala infekciju“, dodaje se u saopštenju IJZ.

Prema njihovim riječim, to je veoma važno, jer ako se osoba odluči za vakcinaciju u tom uzrastu mora biti svjesni da je korist vakcinacije manja i da se mora temeljno pridržavati drugih mjera prevencije, prije svega redovnih preventivnih pregleda.

U saopštenju se navodi da je vakcinacija djevojčica i dječaka od devet do 18 godina moguća svakog radnog dana, kod izabranih doktora za djecu, u domovima zdravlja.

