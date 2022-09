Sjutra drugo glasanje za članove Sudskog savjeta

Podgorica, (MINA) – Poslanici crnogorskog parlamenta sjutra će na vanrednoj sjednici ponovo glasati o predlogu za izbor četiri člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika.

To je drugo glasanje jer u prvom krugu nijedan od predloženih kandidata nije dobio dvotrećinsku podršku poslanika (54 glasova).

Za izbor u drugom krugu potrebna je tropetinska podrška, odnosno glasovi 49 poslanika.

Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu predložio je ranije da se za članove Sudskog savjeta izaberu Nebojša Vučinič, Radoje Korać, Dragan Šoć i Fikret Kurgaš.

Na sjednici Skupštine 17. avgusta za izbor Koraća i Vučinića u Sudski savjet glasalo je po 49 poslanika, za Kurgaša 45, a Šoća 43.

Vanrednu sjednicu na kojoj će se ponovo glasati za članove Sudskog savjeta zakazala je predsjednica Skupštine Danijela Đurović na zahtjev 39 poslanika.

Vanredno zasijedanje inicirali su poslanički klubovi Demokratske partije socijalista, Socijaldemokratske i Liberalne partije, Socijaldemokrate, Bošnjačke stranke, Demokratske unije Albanaca i Albanske liste.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS