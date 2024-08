Sjednica Savjeta za odbranu i bezbjednost 28. avgusta

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović zakazao je novi termin sjednice Savjeta za odbranu i bezbjednost za srijedu, 28. avgust.

Kako je saopšteno iz Milatovićevog kabineta, članovi Savjeta razmatraće isti predlog tačaka predviđen za sjednicu planiranu 20. avgusta.

“Koje se tiču stanja u Vojsci Crne Gore u prošloj godini, upotrebe jedinica u međunarodnim snagama i mirovnim misijama, kao i predloga Ministarstva odbrane o postavljenjima, razrješenjima, imenovanjima i unapređenjima oficira i oficirki Vojske, te drugim pitanjima iz nadležnosti Savjeta”, dodaje se u saopštenju.

Prethodno je sjednica bila zakazana za sjutra ali je otkazana jer premijer Milojko Spajić nije mogao da prisustvuje.

