Šimun: Riječ zaposlenih u zdravstvu i te kako će se uvažavati

Podgorica, (MINA) – Riječ zdravstvenih radnika i svih zaposlenih u zdravstvu uvažavaće se, a njihovi zahtjevi neće biti samo mrtvo slovo na papiru niti će čekati na ispunjenje do beskonačnosti, poručio je ministar zdravlja Vojislav Šimun.

Iz Ministarstva zdravlja saopštili su da je Šimun, na odvojenim sastancima, razgovarao sa predstavnicima Samostalnog sindikata zdravstva na čijem je čelu Mihajilo Babović, Sindikalne oragnizacije Kliničkog centra kojom rukovodi Nebojša Radonjić i Sindikata izabranih doktora na čelu sa Igorom Ljuticom.

Šimun je, kako su rekli iz tog Vladinog resora, razgovarao i sa predstavnicima Sindikata doma zdravlja Glavnog grada i Novog granskog sindikata Prima.

Navodi se da je nakon sastanaka zajednički zaključeno da se, konstantnim dijalogom i uvažavanjem sugestija sindikalnih organizacija iz oblasti zdravstva, može zajednički graditi sistem koji će počivati na uzajamnom povjerenju.

“Sa posebnim ciljem vraćanja povjerenja u zdravstvenu zaštitu po mjeri građana, ali i zadovoljnog i motivisanog zdravstvenog radnika”, kaže se u saopštenju.

Šimun je poručio da će se riječ zdravstvenih radnika i svih zaposlenih u zdravstvu i te kako uvažavati.

“Njihovi zahtjevi neće biti samo mrtvo slovo na papiru niti će čekati na ispunjenje do beskonačnosti. Ministarstvo zdravlja je vaša kuća i što se mene i mog tima tiče kucate na otvorena vrata za sve predloge, koji vode napretku zdravstvenog sistema i struke”, rekao je Šimun.

On je kazao da Vlada pruža punu podršku za sve dobronamjerne predloge koje dolaze od sindikalnih i strukovnih tijela.

Navodi se da su predstavnici sindikata upoznali Šimuna sa određenim manjkavostima sadašnjeg Granskog kolektivnog ugovora (GKU) za zdravstvenu djelatnost i načinima za njegovo unapređenje kroz nekoliko značajnih predloga, koji će biti razmotreni u naskorijem periodu.

Oni su ukazali na modele poboljšanja položaja zdravstvenih radnika u društvu, kao i na nelogičnosti prilikom određivana koeficijenata za angažmane specijalista i supspecijalista, posebno u dijelu ukidanja nadoknade za dežurstva.

“Tokom susreta je bilo riječi o modelima povećanja zarada srednjem i višem medicinskom kadru, kao i nemedicinskom osoblju koji je ostao uskraćen za veće koeficijente poslednjim GKU”, kaže se u saopštenju.

Sagovornici su se saglasili i da sistemi kontrole u svakoj zdravstvenoj ustanovi, kao i odgovornost menadžmenta moraju biti na mnogo većem nivou.

“Kao i da moraju postojati mehanizmi koji će odvojiti rad od nerada, a da odgovornost za dužnost koju obavlja mora pratati svakog zaposlenog u zdravstvu”, navodi se u saopštenju.

Kako su kazali iz Ministarstva, tokom razgovora poseban akcenat stavljen je na bezbjednost na radu s obzirom na česte napade na ljekare i medicinsko osoblje tokom obavljanja dužnosti.

“Unapređenje i povezivanje informacionih sistema na svim nivoima zdravstvene zaštite u cilju lakšeg protoka informacija i jednostavnijeg i bržeg kretanja pacijenta kroz sistem takođe je jedna od tema koje su bile zastupljene tokom razgovora sa ministrom”, rekli su iz Ministarstva zdravlja.

Iz tog Vladinog resora naveli su da je na sastancima dogovoreno da predstavnici sindikata u pisanoj formi dostave predloge za unapređenje položaja zdravstvenih radnika, ali i da budu slobodni i ukažu na mogućnosti i modele napretka zdravstvenog sistema kroz primjere sa kojima se svakodnevno susrijeću u radu.

