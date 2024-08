Šimun: Podgorica dobija najveći i najsavremeniji dom zdravlja

Podgorica, (MINA) – Uprava za kapitalne projekte je, na inicijativu Ministarstva zdravlja, raspisala tender za izradu glavnog projekta za Dom zdravlja u Siti /City/ kvartu, čija će izgradnja, kako je saopšteno iz tog Vladinog resora, koštati blizu 30 miliona EUR.

Ministar zdravlja Vojislav Šimun kazao je da će građani Podgorice dobiti najveći i najsavremeniji Dom zdravlja.

Kako je istakao, građani Siti kvarta i okolnih naselja, koji broje više hiljada stanovnika, neopravdano dugo su bili bez adekvatne zdravstvene zaštite u svojoj blizini.

„Konačno idemo u pravcu izrade glavnog projekta. Vjerujem da će svaka naredna procedura biti brža i efikasnija, kako bismo stigli do konačne realizacije – izgradnje najsavremenijeg i najvećeg doma zdravlja u Glavnom gradu i Crnoj Gori“, rekao je Šimun.

U saopštenju Ministarstva zdravlja navodi se da je rok za izradu glavnog projekta šest mjeseci, nakon čega se planira i početak gradnje, naredne godine.

„Prema idejnom rješenju, procijenjeno je da će izgradnja objekta, zajedno sa opremanjem, koštati nešto manje od 30 miliona EUR“, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, Dom zdravlja sa svim potrebnim sadržajima biće koncipiran kao centralni za područje glavnog grada i biće najveći objekat tog tipa u Crnoj Gori.

„Građanima će biti na raspolaganju široka paleta usluga – od opšte/porodične medicine, zdravstvene zaštite žena i djece, preko laboratorijske i rendgen dijagnostike, do specijalističkih ambulanti iz brojnih medicinskih oblasti“, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva su kazali da će taj centar će, između ostalog, sadržati i savremeni centar za mentalno zdravlje, apoteku, kao jedinstvenu fizioterapeutsku službu.

„Sve ove usluge biće pružane u skladu sa najboljim evropskim standardima, što će omogućiti građanima visok nivo zdravstvene zaštite“, zaključuje se u saopštenju.

