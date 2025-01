Šimun: Bolnica Brezovik primjer profesionalnog i predanog rada

Podgorica, (MINA) – Specijalna bolnica za plućne bolesti Brezovik je, kroz dugu tradiciju, postala primjer profesionalnog i predanog rada, kazao je ministar zdravlja Vojislav Šimun i najavio da će Vlada dodatno podržati tu zdravstvenu ustanovu u budućim kapitalnim investicijama.

Kako je saopšteno iz Ministarstva zdravlja, Šimun je, zajedno sa državnom sekretarkom u tom resoru Milenom Cojić, posjetio bolnicu Brezovik.

Nakon radne posjete saopšteno je da je Brezovik zdravstvena ustanova koja radi po najvišim standardima savremene medicine, i jedina tog tipa u Crnoj Gori i u regionu koja se bavi kompletnom dijagnostikom i terapijom svih bolesti iz oblasti pulmologije.

Šimun je, nakon obilaska paviljona, na sastanku sa menadžmentom ustanove i načelnicima odjeljenja i ljekarima, istakao da je bolnica Brezovik, kroz dugu tradiciju, postala primjer profesionalnog i predanog rada i posvećenosti svakom bolesniku.

To je, kako je kazao, zasluga, prije svega medicinskog osoblja, zahvaljujući čijem znanju i vještinama je Brezovik danas prestižna i prepoznata zdravstvena ustanova u Crnoj Gori i šire, ali i stalnom ulaganju u obnavljanje i osavremenjavanje infrastrukture i medicinske opreme.

“Šimun je najavio da će u narednom periodu Ministarstvo zdravlja i Vlada dodatno podržati bolnicu Brezovik u pogledu budućih kapitalnih investicija”, kaže se u saopštenju.

On je, kako se navodi, pohvalio angažman ljekara iz Brezovika, koji su veoma uspješni u liječenju malignih bolesti pluća, posebno imajući u vidu porast broja oboljelih i činjenicu da se svi pacijenti sa karcinomom pluća liječe u toj zdravstvenoj ustanovi.

U saopštenju se dodaje da su, uz podršku Ministarstva zdravlja i Fonda za zdravstveno osiguranje, kao i zahvaljujući donacijama društveno odgovornih privrednih subjekata, u proteklom periodu uložena značajna sredstva u rekonstrukciju Brezovika i osavremenjavanje opreme na svim odjeljenjima bolnice.

Direktor bolnice Brezovik Predrag Pejović je upozvao Šimuna i Cojić sa postojećim kapacitetima, sadržajem i aktivnostima koje sprovode u cilju kvalitetnog pružanja zdravstvenih usluga.

“Tokom obilaska paviljona, u sklopu kojih se nalaze Bronhološki kabinet, intenzivna jedinica, skener, Onkološko odjeljenje, kao i Kabinet za slip apneu, predočene su određene specifičnosti i novine u načinu liječenja pacijenata sa respiratornim tegobama”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je predstavljen i novi aparat, video bronhoskop, sa bronhoskopskim stubom, koji je, uz podršku Ministarstva zdravlja, obezbijeđen iz sredstava Fonda za zdravstveno osiguranje.

“Vrijednost ovog savremenog medicinskog aparata je 100 hiljada EUR, a njegova upotreba će, kako je istaknuto, unaprijediti dijagnostičke i terapijske usluge, omogućavajući pacijentima kvalitetniju i efikasniju zdravstvenu zaštitu”, kazali su iz Ministarstva.

Kako su naveli, na sastanku je razgovarano i o uvođenju skrininga na kancer pluća, a takođe je razmatrana i potreba nabavke nove medicinske opereme, kao i jačanje medicinskog kadra, kroz edukacije i druge vidove stručnog ustavršavanja.

Pejović je rekao da su značajno unaprijeđeni kapaciteti uvođenjem najsavremenijeg video-bronhoskopskog sistema, koji predstavlja vrhunac moderne tehnologije u dijagnostici i liječenju bolesti disajnih puteva.

Nabavka te opreme, kako je kazao, značajno podiže standard zdravstvene zaštite, osiguravajući da pacijenti dobiju najbolju moguću njegu, uz korišćenje tehnologije koja je u rangu sa vodećim svjetskim medicinskim centrima.

Pejović je upoznao Šimuna i sa budućim planovima i aktivnostima te zdravstvene ustanove i naglasio kapitalni projekat, koji se sprovodi u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i Direkcijom javnih radova, koji obuhvata adaptaciju terasa na svim paviljonima bolnice.

On je naveo da se planira i obezbjeđivanje sredstava za nabavku Endobronhijalnog ultrazvuka (EBUS aparata) i spirometrijskog ergometra (spiroergometra), koji se koriste u savremenim metodama dijagnoze i liječenja respiratornih oboljenja.

