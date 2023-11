Šehović: Sramotni Šešeljev uradak veliko zastiđe

Podgorica, (MINA) – Uradak Vojislava Šešelja je veliko zastiđe, kazao je predsjednik Socijaldemokrata Damir Šehović, navodeći da zabrinjava glasno ćutanje onih koje je zapalo da Crnu Goru funkcionalno predstavljaju.

Šehović je rekao da je sramotni Šešeljev uradak malo koga iznenadio, imajući u vidu da dolazi od ratnog zločinca.

„Međutim, ono što više od te bezvrijedne žvrljotine zabrinjava je glasno ćutanje onih koje je zapalo da Crnu Goru funkcionalno predstavljaju. Nažalost”, naveo je Šehović na društvenoj mreži X povodom publikacije koju je Šešelj objavio.

