Šehović: Odluka BS-a nije odluka bošnjačkog naroda

Podgorica, (MINA) – Političko partnerstvo i sklapanje koalicije sa onima koji slave osuđene ratne zločince i ruše dobrosusjedske odnose sa Bosnom i Hercegovinom i Hrvatskom neprihvatjivo je za većinu bošnjačkog naroda, poručio je predsjednik Socijaldemokrata Crne Gore (SD) Damir Šehović.

On je kazao da odluka Bošnjačke stranke (BS) da uđe u Vladu sa, kako je naveo, najekstremnijim retrogradnim političkim strukturama u Crnoj Gori, nije odluka bošnjačkog naroda.

“Odluka BS da uđe u vladu sa najekstremnijim retrogradnim političkim strukturama u Crnoj Gori, prepoznatim nerijetko i po šovinističkom, anticivilizacijskom, tj. antibošnjačkom narativu, nije odluka bošnjačkog naroda”, rekao je Šehović u objavi na društvenoj mreži X.

On je kazao da je uvjeren da je bošnjački narod, u ogromnom procentu, zatečen i neprijatno iznenađen takvim pristupom.

“Političko partnerstvo i sklapanje koalicije sa onima koji slave osuđene ratne zločinace, afirmišu četničko a relativizuju antifašističko i multietničko nasljeđe, te ruše dobrosusjedske odnose sa Bosnom i Hercegovinom i Hrvatskom, za ubjedljivu većinu bošnjačkog naroda, kojem i sam pripadam, je apsolutno neprihvatljivo”, kazao je Šehović.

Prema njegovim riječima, nema tih fotelja i namještenja “po dubini i širini” u takvoj “populističko-nacionalističkoj vladi”, koje bi takav pristup mogle da opravdaju.

“SD će u okviru nove, nadstranačke političke ponude u formi Evropskog saveza, jednako kako su to činile od 90-tih godina do danas, i dalje biti pouzdan i nepokolebljiv zagovornik i zaštitnik kako građanskih vrijednosti, tako i interesa svih naroda koji istinski baštine te vrijednosti”, naveo je Šehović.

Kako je dodao, bošnjački narod je uvijek davao nemjerljv doprinos upravo takvoj Crnoj Gori.

“Zbog funkcija nećemo pristajati na prodaju sopstvenog i dostojanstva države, odnosno na kalkulisanje sa temeljnim državotvornim vrijednostima koje dosljedno čuvamo više od 30 godina”, zaključio je Šehović.

