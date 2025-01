Šehović: Krizu izazvala parlamentarna većina, a ne opozicija

Podgorica, (MINA) – Poništavanje neustavne odluke o prestanku funkcije sudiji Ustavnog suda i omogućavanje održavanja sjednice u Budvi jedini je način da parlamentarni život profunkcioniše, kazao je predsjednik Socijaldemokrata i jedan od lidera Evropskog saveza, Damir Šehović.

Premijer Milojko Spajić pozvao je parlament da koliko je sjutra usvoji budžet.

Šehović je u reagovanju na mreži X naveo da je političku i institucionalnu krizu izazvala vlast kada je odlučila da uruši ustavni i demokratski poredak države.

„Prvi korak u tom pravcu bilo je nezakonito preuzimanje nadležnosti Ustavnog suda od strane Ustavnog odbora, zarad političkog obračuna s jednom sutkinjom, kojoj je, mimo višedecenijske prakse, konstatovan prestanak mandata”, istakao je Šehović.

On je rekao da Spajić nije reagovao ni na dešavanja u Budvi.

„Drugi korak bila je premijerova pasivnost pred sramotnim dešavanjima u budvanskom parlamentu, gdje je grupa privatnih lica izvršila klasičan upad u lokalni parlament i nasilno spriječila konstituisanje skupštine i izbor nove vlasti, samo zato što im politički ishod nije odgovarao”, naveo je Šehović.

On je ukazao na stav opozicije o načinu izlaska iz krize.

„Ako je premijer zaista zabrinut zbog neusvajanja budžeta, upućujemo ga na jedinstveni stav opozicije o načinu izlaska iz krize, čija je suština poništenje neustavne odluke i omogućavanje održavanja sjednice u Budvi, što mu je, inače, zakonska obaveza”, rekao je Šehović.

To je, kako je naveo, najbrži, ali i jedini način da parlamentarni život profunkcioniše.

Prema riječima Šehovića, na potezu je vlast.

„Dakle, vlast je na potezu, ne opozicija. Mi smo svoje rekli i od rečenog nećemo odustati. I Spajić i naši međunarodni partneri to znaju”, zaključio je Šehović.

