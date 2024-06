SDT: Pokrenuta istraga protiv Katnića povodom ratnog zločina u Cavtatu

Podgorica, (MINA) – Specijalno državno tužilaštvo (SDT) donijelo je danas naredbu o sprovođenju istrage protiv bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

Iz SDT-a su saopšttili da su naredbu o sprovođenju istrage donijeli nakon ocjene dokaza prikupljenih od nadležnih organa Hrvatske i pronađenih pretragom baza dokaznih materijala Tužilaštva Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove.

Navodi se da se naredbom Katniću stavlja na teret da je u Hrvatskoj, u Cavtatu, kao oficir Jugoslovenske narodne armije, suprotno odredbama IV Ženevske konvencije o zaštiti građanskih lica za vrijeme rata i Dopunskog protokola uz Ženevske konvencije, nečovječno postupao prema pojedinim civilima hrvatske nacionalnosti.

“Tako što ih je napadao, mučio, tjelesno povrijeđivao, i vrijeđao ljudsko dostojanstvo i vršio nasilje nad mentalnim blagostanjem istih”, kaže se u saopštenju SDT-a.

